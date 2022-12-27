Redmi K60E tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli

MediaTek Dimensity 8200 işlemciyle güçlendirilen cihazda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Ön yüzünde 3200 × 1440 piksel (2K) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç Samsung E4 AMOLED ekran var. Panel 1200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus koruması ile öne çıkıyor.
Üçlü arka kamera ve 5.500 mAh pil
Redmi K60E'de 67 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pile yer verilmiş. Arka kamera sistemi OIS özellikli 48 megapiksel Sony IMX582 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kameradan oluşuyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 20 megapiksel.
Redmi K60E Fiyatları:
- 8 + 128 GB - 315 dolar
- 8 + 256 GB - 344 dolar
- 12 + 256 GB - 373 dolar
- 12 + 512 GB - 400 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d