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    Redmi K60E tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli

    Redmi markası bugün merakla beklenen K60 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Duyurulan cihazlar arasında ailenin diğer üyelerine kıyasla daha uygun fiyatlı Redmi K60E modeli de vardı.
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    Redmi K60E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi markası bugün düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün duyurdu. Çinli şirket lansman kapsamında sadece amiral gemisi Redmi K60 ve K60 Pro akıllı telefonlarını değil aynı zamanda daha uygun fiyatlı K60E modelini de tanıttı.

    MediaTek Dimensity 8200 işlemciyle güçlendirilen cihazda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Ön yüzünde 3200 × 1440 piksel (2K) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç Samsung E4 AMOLED ekran var. Panel 1200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus koruması ile öne çıkıyor.

    Redmi K60E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Üçlü arka kamera ve 5.500 mAh pil

    Redmi K60E'de 67 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pile yer verilmiş. Arka kamera sistemi OIS özellikli 48 megapiksel Sony IMX582 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro kameradan oluşuyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 20 megapiksel.

    Redmi K60E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun diğer özelliklerini NFC, Bluetooth 5.3 ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler olarak sıralayabiliriz. Cihaz kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çıkıyor. Fiyat etiketleri ise aşağıda.

    Redmi K60E Fiyatları:

    • 8 + 128 GB - 315 dolar
    • 8 + 256 GB - 344 dolar
    • 12 + 256 GB - 373 dolar
    • 12 + 512 GB - 400 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 8 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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