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    Redmi K60 ve Redmi K60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi, yeni amiral gemisi telefonları Redmi K60 ve Redmi K60 Pro'yu tanıttı. Merakla beklenen telefonlar neler sunuyor? İşte Redmi K60 ve Redmi K60 Pro'nun özellikleri ve fiyatı.
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    Redmi K60 ve Redmi K60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Redmi, uzun süredir sızıntı haberleriyle gündeme gelen Redmi K60 serisini tanıttı. Üst düzey bir ekran, pil ve kamera kurulumu ile dikkat çeken telefonlar neler sunuyor?  İşte amiral gemisi katili Redmi K60 ve Redmi K60 Pro'nun özellikleri ve fiyatı.

    Redmi K60 Pro özellikleri

    Redmi K60 Pro, 6,67 inç büyüklüğünde, 2K ve 120Hz yenileme hızında AMOLED ekranla geliyor. Redmi’ye göre yeni telefon, 1400 nit’e ulaşan ekran parlaklığı ve 68,7 milyar renk ve P3 renk gamına destek sunacak. Cihazın arka tarafında ise OIS ve EIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX 800 ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2MP derinlik sensöründen oluşan üçlü bir tasarım bulunuyor.

    Redmi K60 Pro, gücünü 4nm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alıyor. 5000mm² özel bir ısı dağıtım sistemi ile donatılan bu işlemci; bir adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Ek olarak grafik tarafında Adreno 740 grafik birimi bizleri karşılıyor.

    Redmi K60 ve Redmi K60 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemisi, 120W kablolu, 30W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile sahip. Cihaz, bu sayede 13 dakika içinde tam dolum sağlıyor. Kutusundan LPDDR5 RAM, UFS 4.0 depolama ve Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemiyle birlikte çıkan Redmi K60 Pro, Çift SIM, 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C bağlantı seçeneklerine ek olarak ekran altı parmak izi sensörüyle geliyor.

    Redmi K60 özellikleri

    Serinin temel modeli Redmi K60, Pro modelin 6,67 inçlik ekran tasarımını koruyor. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenen model, 67W kablolu, 30W kablosuz şarj özellikli 5500mAh pile sahip. Kamera bölümünde OIS destekli 60MP ana kamera, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörleri ile donatılan yeni telefon, kutusundan UFS 3.1 depolama ve Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak.

    Redmi K60 ve K60 Pro, 31 Aralık tarihinden itibaren Çin'de satışa sunulacak. Günümüzde Redmi K serisi akıllı telefonlar, ülkemiz de dahil olmak üzere küresel pazarda yeniden markalanmış Xiaomi ve Poco telefonları olarak satışa sunuluyor. Bu nedenle Redmi K60 ve K60 Pro, POCO F5 ve F5 GT olarak karşımıza çıkabilir.

    Redmi K60, Siyah, Beyaz, Camgöbeği ve Mavi olmak üzere dört renk seçeneği ile tanıtıldı. İşte fiyatı

    Redmi K60 Fiyatı

    • 8GB + 128GB: 2499 Yuan (358$)
    • 8GB + 256GB: 2699 Yuan (387$)
    • 12GB + 256GB: 2999 Yuan (430$)
    • 12GB + 512GB: 3299 Yuan (473$)
    • 16GB + 512GB: 3599 Yuan (516$)

    Redmi K60 Pro ise Siyah, Camgöbeği ve Beyaz renklerde satışa sunulacak. İşte fiyatı

    Redmi K60 Pro Fiyatı

    • 8GB + 128GB: 3299 yuan (473$)
    • 8GB + 256GB: 3599 yuan (516$)
    • 12GB + 256GB: 3899 yuan (559$)
    • 12GB + 512GB: 4299 yuan (616$)
    • 16GB + 512GB: 4599 yuan (660$)
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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