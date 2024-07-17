Redmi Pad SE 4G lansman tarihi belli oldu: 29 Temmuz'da geliyor

Redmi Pad SE 4G'nin tüm özellikleri
Redmi Pad SE 4G'nin çeşitli geliştirmeler ve özellikler sunması bekleniyor:
- Ekran : Tablet, net görsellerle içerik yayınlamayı ve gezinmeyi seven kullanıcılara hitap eden HD bir ekrana sahip olacak.
- Ses : Dolby Atmos ile donatılan Redmi Pad SE 4G, etkileyici bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.
- Depolama Seçenekleri : Kullanıcılar, 128 GB'a kadar çıkan seçeneklerle farklı depolama varyantları arasından seçim yapabilirler.
- Kamera Kurulumu : Tablette, anları yakalamak için 8MP ana kamera ve görüntülü görüşmeler ve selfie'ler için 5MP selfie kamerası yer alacak.
Redmi tarafından paylaşılan görsellere göre Redmi Pad SE 4G, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Arka panel tasarımının geçen yılki modelin yuvarlak köşeli modülünden farklı olarak dairesel bir kamera adasıyla güncellendiği dikkat çekiyor. Lansman tarihine yaklaşırken, Redmi Pad SE 4G hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.