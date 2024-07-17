Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markası Redmi, Redmi Pad SE 4G'yi 29 Temmuz'da Hindistan'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni model, geçen Ağustos ayında piyasaya sürülen yalnızca Wi-Fi sürümünü takip ediyor ve 4G bağlantısı arayan kullanıcılar için bir yükseltme sunuyor.

Redmi Pad SE 4G'nin tüm özellikleri

Redmi Pad SE 4G'nin çeşitli geliştirmeler ve özellikler sunması bekleniyor:

Ekran : Tablet, net görsellerle içerik yayınlamayı ve gezinmeyi seven kullanıcılara hitap eden HD bir ekrana sahip olacak.

: Tablet, net görsellerle içerik yayınlamayı ve gezinmeyi seven kullanıcılara hitap eden HD bir ekrana sahip olacak. Ses : Dolby Atmos ile donatılan Redmi Pad SE 4G, etkileyici bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor.

: Dolby Atmos ile donatılan Redmi Pad SE 4G, etkileyici bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Depolama Seçenekleri : Kullanıcılar, 128 GB'a kadar çıkan seçeneklerle farklı depolama varyantları arasından seçim yapabilirler.

: Kullanıcılar, 128 GB'a kadar çıkan seçeneklerle farklı depolama varyantları arasından seçim yapabilirler. Kamera Kurulumu : Tablette, anları yakalamak için 8MP ana kamera ve görüntülü görüşmeler ve selfie'ler için 5MP selfie kamerası yer alacak.

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Redmi tarafından paylaşılan görsellere göre Redmi Pad SE 4G, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Arka panel tasarımının geçen yılki modelin yuvarlak köşeli modülünden farklı olarak dairesel bir kamera adasıyla güncellendiği dikkat çekiyor. Lansman tarihine yaklaşırken, Redmi Pad SE 4G hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

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Redmi Pad SE 4G lansman tarihi belli oldu: 29 Temmuz'da geliyor