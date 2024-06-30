Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü
Sertifika sitesinden alınan bilgiler, yeni tabletin "Redmi Pad SE 8.7 4G" adını sahip olacağını doğruladı. Buna göre cihazın Xiaomi'nin Hyper OS 1.0 işletim sistemine sahip olacağı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G LTE'yi destekleyeceği belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Redmi Pad SE 8.7, muhtemelen mevcut Xiaomi Pad SE'nin daha küçük bir versiyonu olacak.
Tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak fikir vermesi açısından mevcut Redmi Pad SE'nin özelliklerine bakabiliriz. Redmi Pad SE, ön yüzünde 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç 8 bit LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 180Hz örnekleme hızı ve 400 nit tepe parlaklığı ile geliyor. Tablet, 6GB'a kadar RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilen Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor. Ayrıca 1TB'a kadar microSD kart girişi mevcut.
Redmi Pad SE, 8.000mAh pilden güç alıyor ve USB Type-C portu üzerinden 10W şarjı destekliyor. Ayrıca Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, Android 13 tabanlı MIUI 14, 3,5 mm ses jakı, Hi-Res ses desteğine sahip dörtlü hoparlör kurulumu ile tanıtıldı. Kamera bölümünde ise, 8MP arka kamera ve 5MP ön kamera ile birlikte geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.