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    Anlık Bildirim

    Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin yeni tableti Redmi Pad SE 8.7 sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. Peki Redmi Pad SE 8.7 neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...            
    Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte bütçe odaklı Redmi Pad SE modelini duyuran Xiaomi, tabletin daha küçük bir sürümü üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Redmi Pad SE 8.7 4G daha önce doğrulanmış ve tabletin canlı bir görüntüsü paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Tayland'ın NBTC sertifikasını aldı. Çok yakında geliyor.

    Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü

    Sertifika sitesinden alınan bilgiler, yeni tabletin "Redmi Pad SE 8.7 4G" adını sahip olacağını doğruladı. Buna göre cihazın Xiaomi'nin Hyper OS 1.0 işletim sistemine sahip olacağı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G LTE'yi destekleyeceği belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Redmi Pad SE 8.7, muhtemelen mevcut Xiaomi Pad SE'nin daha küçük bir versiyonu olacak.

    Tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak fikir vermesi açısından mevcut Redmi Pad SE'nin özelliklerine bakabiliriz. Redmi Pad SE, ön yüzünde 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç 8 bit LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 180Hz örnekleme hızı ve 400 nit tepe parlaklığı ile geliyor. Tablet, 6GB'a kadar RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilen Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor. Ayrıca 1TB'a kadar microSD kart girişi mevcut.

    Redmi Pad SE, 8.000mAh pilden güç alıyor ve USB Type-C portu üzerinden 10W şarjı destekliyor. Ayrıca Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, Android 13 tabanlı MIUI 14, 3,5 mm ses jakı, Hi-Res ses desteğine sahip dörtlü hoparlör kurulumu ile tanıtıldı. Kamera bölümünde ise, 8MP arka kamera ve 5MP ön kamera ile birlikte geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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