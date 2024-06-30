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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte bütçe odaklı Redmi Pad SE modelini duyuran Xiaomi, tabletin daha küçük bir sürümü üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Redmi Pad SE 8.7 4G daha önce doğrulanmış ve tabletin canlı bir görüntüsü paylaşılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Tayland'ın NBTC sertifikasını aldı. Çok yakında geliyor.

Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü

Sertifika sitesinden alınan bilgiler, yeni tabletin "Redmi Pad SE 8.7 4G" adını sahip olacağını doğruladı. Buna göre cihazın Xiaomi'nin Hyper OS 1.0 işletim sistemine sahip olacağı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G LTE'yi destekleyeceği belirtiliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Redmi Pad SE 8.7, muhtemelen mevcut Xiaomi Pad SE'nin daha küçük bir versiyonu olacak.

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Tablet hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak fikir vermesi açısından mevcut Redmi Pad SE'nin özelliklerine bakabiliriz. Redmi Pad SE, ön yüzünde 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç 8 bit LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 180Hz örnekleme hızı ve 400 nit tepe parlaklığı ile geliyor. Tablet, 6GB'a kadar RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilen Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor. Ayrıca 1TB'a kadar microSD kart girişi mevcut.

Redmi Pad SE, 8.000mAh pilden güç alıyor ve USB Type-C portu üzerinden 10W şarjı destekliyor. Ayrıca Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, Android 13 tabanlı MIUI 14, 3,5 mm ses jakı, Hi-Res ses desteğine sahip dörtlü hoparlör kurulumu ile tanıtıldı. Kamera bölümünde ise, 8MP arka kamera ve 5MP ön kamera ile birlikte geliyor.

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Redmi Pad SE 8.7 ufukta göründü: İşte beklenen özellikler