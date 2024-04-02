Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, Redmi markası altında ''Turbo'' olarak isimlendireceği bir akıllı telefon serisi duyurdu. Hatta bu serinin Redmi K ve Redmi Note serisinin arasına konumlanacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Redmi Turbo 3, tanıtımdan hemen önce Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Redmi Turbo 3 neler sunacak?

Geekbench'ten alınan bilgilere baktığımızda, Redmi Turbo 3'ün ''24069RA21C'' model numarasına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca Geekbench kıyaslamasında sırasıyla 1.981 ve 5.526 puana imza atan model, Qualcomm'un en güncel Snapdragon 8s Gen 3 platformu, 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin duyurusu, Redmi Turbo 3'ü performans odaklı orta sınıf bir model olarak konumlandırıyor. Bildiğiniz gibi daha önce Turbo serisindeki akıllı telefonlar Redmi Note serisinin bir parçasıydı ve son cihaz Note 12 Turbo olmuştu. Ancak şimdi Turbo markalı telefonların ayrı bir seri olduğunu göreceğiz.

Diğer tarafta Note serisi ise, amiral gemisi özellikleri daha geniş bir kitleye yaymaya devam edecek. Redmi Turbo 3'ün özelliklerine gelirsek, modelin 90W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacağı doğrulandı. Telefonun ön yüzünde ise, 1.5K çözünürlük sunan OLED ekran yer alacak.

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Henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak Redmi Turbo 3'ün bu ay içinde Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Küresel pazarda ise Poco F6 olarak markalanacağına ilişkin raporlar mevcut.

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Redmi Turbo 3 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikleri