Redmi Turbo 3 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikleri

Redmi Turbo 3 neler sunacak?
Geekbench'ten alınan bilgilere baktığımızda, Redmi Turbo 3'ün ''24069RA21C'' model numarasına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca Geekbench kıyaslamasında sırasıyla 1.981 ve 5.526 puana imza atan model, Qualcomm'un en güncel Snapdragon 8s Gen 3 platformu, 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile destekleniyor.
Diğer tarafta Note serisi ise, amiral gemisi özellikleri daha geniş bir kitleye yaymaya devam edecek. Redmi Turbo 3'ün özelliklerine gelirsek, modelin 90W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacağı doğrulandı. Telefonun ön yüzünde ise, 1.5K çözünürlük sunan OLED ekran yer alacak.
Henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak Redmi Turbo 3'ün bu ay içinde Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Küresel pazarda ise Poco F6 olarak markalanacağına ilişkin raporlar mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...