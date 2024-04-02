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    Redmi Turbo 3 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikleri

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Redmi Turbo 3 özellikleri netleşmeye başladı. Turbo serisinin yeni üyesi, Snapdragon 8s Gen 3 ile Geekbench'te göründü. İşte detaylar...
    Redmi Turbo 3 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, Redmi markası altında ''Turbo'' olarak isimlendireceği bir akıllı telefon serisi duyurdu. Hatta bu serinin Redmi K ve Redmi Note serisinin arasına konumlanacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Redmi Turbo 3, tanıtımdan hemen önce Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

    Redmi Turbo 3 neler sunacak?

    Geekbench'ten alınan bilgilere baktığımızda, Redmi Turbo 3'ün ''24069RA21C'' model numarasına sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca Geekbench kıyaslamasında sırasıyla 1.981 ve 5.526 puana imza atan model, Qualcomm'un en güncel Snapdragon 8s Gen 3 platformu, 16GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile destekleniyor. 

    Redmi Turbo 3 netleşmeye başladı: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin duyurusu, Redmi Turbo 3'ü performans odaklı orta sınıf bir model olarak konumlandırıyor. Bildiğiniz gibi daha önce Turbo serisindeki akıllı telefonlar Redmi Note serisinin bir parçasıydı ve son cihaz Note 12 Turbo olmuştu. Ancak şimdi Turbo markalı telefonların ayrı bir seri olduğunu göreceğiz.

    Diğer tarafta Note serisi ise, amiral gemisi özellikleri daha geniş bir kitleye yaymaya devam edecek. Redmi Turbo 3'ün özelliklerine gelirsek, modelin 90W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alacağı doğrulandı. Telefonun ön yüzünde ise, 1.5K çözünürlük sunan OLED ekran yer alacak. 

    Henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak Redmi Turbo 3'ün bu ay içinde Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Küresel pazarda ise Poco F6 olarak markalanacağına ilişkin raporlar mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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