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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, HyperOS güncellemesi verecek yeni cihazları duyurdu

    Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesini verecek yeni cihazları duyurdu. Listedeki modeller, 2024 ikinci çeyreğinde yazılım güncellemesini alacak.      

    Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS’i geçtiğimiz yıl sonlarına doğru tanıttı. Marka o zamandan bu yana uyumlu tüm cihazlarını kademeli olarak yeni işletim sistemine güncelliyor. 2024’ün ilk çeyreği sona ererken Xiaomi, ikinci çeyrekte güncellemeyi planladığı cihazların listesini paylaştı. İşte HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi & Redmi telefonlar:

    HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

    hyperos güncellemesi alacak xiaomi & redmi telefonlar Tam Boyutta Gör

    • Xiaomi 11 Ultra
    • Xiaomi 11T Pro
    • Mi 11X
    • Xiaomi 11i HyperCharge
    • Xiaomi 11 Lite
    • Xiaomi 11i
    • Mi 10
    • Xiaomi Pad 5
    • Redmi K50i
    • Redmi 13C serisi
    • Redmi 12
    • Redmi 11 Prime 5G
    • Redmi Note 11 serisi

    HyperOS güncellemesi alan telefonlar

    Xiaomi, Ocak, Şubat ve Mart ayında birçok cihaz için HyperOS güncellemesini yayınladı. Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi 11 Prime ve Redmi Pad için Ocak ve Şubat ayında güncelleme sunuldu. Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 ve Redmi Note 13 serisi de Mart ayında güncellemeyi aldı.

    Listedeki cihazlardan birine sahipseniz, Ayarlar - Telefon Hakkında - Sistem güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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