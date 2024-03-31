Xiaomi, HyperOS güncellemesi verecek yeni cihazları duyurdu

Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS’i geçtiğimiz yıl sonlarına doğru tanıttı. Marka o zamandan bu yana uyumlu tüm cihazlarını kademeli olarak yeni işletim sistemine güncelliyor. 2024’ün ilk çeyreği sona ererken Xiaomi, ikinci çeyrekte güncellemeyi planladığı cihazların listesini paylaştı. İşte HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi & Redmi telefonlar:
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11T Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 11i
- Mi 10
- Xiaomi Pad 5
- Redmi K50i
- Redmi 13C serisi
- Redmi 12
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 11 serisi
HyperOS güncellemesi alan telefonlar
Xiaomi, Ocak, Şubat ve Mart ayında birçok cihaz için HyperOS güncellemesini yayınladı. Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi 11 Prime ve Redmi Pad için Ocak ve Şubat ayında güncelleme sunuldu. Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 ve Redmi Note 13 serisi de Mart ayında güncellemeyi aldı.
Listedeki cihazlardan birine sahipseniz, Ayarlar - Telefon Hakkında - Sistem güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...