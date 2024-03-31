Xiaomi, HyperOS güncellemesi verecek yeni cihazları duyurdu

Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS’i geçtiğimiz yıl sonlarına doğru tanıttı. Marka o zamandan bu yana uyumlu tüm cihazlarını kademeli olarak yeni işletim sistemine güncelliyor. 2024’ün ilk çeyreği sona ererken Xiaomi, ikinci çeyrekte güncellemeyi planladığı cihazların listesini paylaştı. İşte HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi & Redmi telefonlar:

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HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Tam Boyutta Gör

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C serisi

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11 serisi

HyperOS güncellemesi alan telefonlar

Xiaomi, Ocak, Şubat ve Mart ayında birçok cihaz için HyperOS güncellemesini yayınladı. Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi 12 5G, Redmi 12C, Redmi 11 Prime ve Redmi Pad için Ocak ve Şubat ayında güncelleme sunuldu. Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 ve Redmi Note 13 serisi de Mart ayında güncellemeyi aldı.

Listedeki cihazlardan birine sahipseniz, Ayarlar - Telefon Hakkında - Sistem güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

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HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu