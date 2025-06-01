Bu fiyata yok satar! Honor Watch Fit Vitality Edition tanıtıldı

Honor Watch Fit Vitality Edition neler sunuyor?
Watch Fit Vitality Edition, kompakt gövdesine rağmen 1.32 inç boyutunda, 466x466 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip. Saat, yalnızca 9,9 mm kalınlığa ve kayışsız 26 gram ağırlığında. Bu sayede hem spor yaparken hem günlük kullanımda hafif bir deneyim sunuyor. Ayrıca sağ kenarındaki buton aracılığıyla kısa ve uzun basışlara bağlı olarak farklı komutlar çalıştırabiliyor.
Cihazın Bluetooth 5.4 ile 160 metreye kadar bağlantı menzili sunduğunu ve NFC desteği bulunduğunu da belirtelim. Uydu konumlandırma konusunda ise Beidou, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS gibi sistemlere destek veriyor.
Sağlık özellikleri açısından kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres ve uyku takibi yapılabiliyor. Ayrıca 100'den fazla spor modunu destekliyor; bunlardan 10'u profesyonel seviyede hazırlanmış. Honor'un yapay zekâ destekli asistanı sayesinde, kullanıcının alışkanlıklarına dayalı öneriler sunulabiliyor. Son olarak 5 ATM’ye kadar su basıncına ve IP68 sertifikasına sahip olan Watch Fit Vitality Edition, mikrofon ve hoparlörle birlikte telefon görüşmeleri için de kullanılabiliyor.
Honor Watch Fit Vitality Edition fiyatı:
Honor Watch Fit Vitality Edition'ın fiyatı yaklaşık 60 dolar olarak açıklandı. Bunun vergiler olmadan 2.350 TL gibi bir fiyata işaret ettiğini söyleyelim. Ancak hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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