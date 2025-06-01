Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu fiyata yok satar! Honor Watch Fit Vitality Edition tanıtıldı

    Honor, akıllı saat serisinin yeni üyesi Watch Fit Vitality Edition modelini resmen duyurdu. Peki Watch Fit Vitality Edition özellikleri neler? İşte fiyatı ve özellikleri. 

    Honor Watch Fit Vitality Edition tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, uygun fiyatlı akıllı saat yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, neredeyse "sudan ucuza satılacak" yeni akıllı saat modeli Watch Fit Vitality Edition modelini tanıttı. İşte Watch Fit Vitality Edition özellikleri ve fiyatı...

    Honor Watch Fit Vitality Edition neler sunuyor?

    Watch Fit Vitality Edition, kompakt gövdesine rağmen 1.32 inç boyutunda, 466x466 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip. Saat, yalnızca 9,9 mm kalınlığa ve kayışsız 26 gram ağırlığında. Bu sayede hem spor yaparken hem günlük kullanımda hafif bir deneyim sunuyor. Ayrıca sağ kenarındaki buton aracılığıyla kısa ve uzun basışlara bağlı olarak farklı komutlar çalıştırabiliyor. 

    Honor Watch Fit Vitality Edition tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, cihazın hem Android hem iOS ekosistemleriyle uyumlu çalışabildiğini duyurdu. Pil tarafında ise 495 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Tam şarj 1 saatte tamamlanıyor. Always On Display özelliği açıkken 9 güne kadar, bu özellik kapalıyken ise 23 güne kadar kullanım süresi sunuluyor. 

    Cihazın Bluetooth 5.4 ile 160 metreye kadar bağlantı menzili sunduğunu ve NFC desteği bulunduğunu da belirtelim. Uydu konumlandırma konusunda ise Beidou, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS gibi sistemlere destek veriyor.

    Sağlık özellikleri açısından kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres ve uyku takibi yapılabiliyor. Ayrıca 100'den fazla spor modunu destekliyor; bunlardan 10'u profesyonel seviyede hazırlanmış. Honor'un yapay zekâ destekli asistanı sayesinde, kullanıcının alışkanlıklarına dayalı öneriler sunulabiliyor. Son olarak 5 ATM’ye kadar su basıncına ve IP68 sertifikasına sahip olan Watch Fit Vitality Edition, mikrofon ve hoparlörle birlikte telefon görüşmeleri için de kullanılabiliyor.

    Honor Watch Fit Vitality Edition fiyatı:

    Honor Watch Fit Vitality Edition'ın fiyatı yaklaşık 60 dolar olarak açıklandı. Bunun vergiler olmadan 2.350 TL gibi bir fiyata işaret ettiğini söyleyelim. Ancak hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kızın sevgilisi olup olmadığını nasıl anlarım ferdi tayfur şarkıları köpek ısırdı doktora gitmedim sol kolun kalp gibi atması nedir 1.78 boy kaç kilo olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS VivoBook Go 15
    ASUS VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum