    Çentiksiz tam ekran deneyimi: Nubia Z80 Ultra tanıtıldı

    Nubia, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Z80 Ultra'yı tanıttı. Nubia Z80 Ultra, ekran altı kamerası, güçlü işlemcisi, devasa bataryası ve fazlasıyla etkileyici bir model olarak karşımızda.

    Nubia Z80 Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nubia, geçen yıl piyasaya sürülen Z70 Ultra'nın halefi olan en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Z80 Ultra'yı Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. Nubia Z80 Ultra özellikleri ve fiyatı ile neler sunuyor bakalım.

    Nubia Z80 Ultra neler sunuyor?

    Nubia Z80 Ultra kamera, ekran, işlemci, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Nubia'nın en yeni premium telefonu, selefine oldukça benziyor. Arkada yine dikdörtgen bir kamera modülü ve ana kamera için büyük bir kesik bulunuyor. Cihazın düz yan, ön ve arka paneli bulunuyor. 8.6 mm kalınlığında ve 227 gram ağırlığında olan cihaz, su ve toza dayanıklılığı ifade eden IP68 + IP69 sertifikasına sahip. Telefon, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Sınırlı üretim kırmızı “Luo Tianyi” bir model de mevcut.

    Nubia Z80 Ultra, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği, %100 DCI P3 renk gamı, DC karartma, 2592 Hz PWM karartma ve 2000 nite kadar parlaklık sağlayan 6.85 inç BOX X10 OLED ekrana sahip. Panelde ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

    Nubia Z80 Ultra, performans, grafik ve verimlilikte iyileştirmeler sunan en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geliyor. 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı sunuyor. Kutudan çıktığı haliyle en yeni Android 16 işletim sistemi tabanlı Nebula AIOS 2 özel arayüzüyle çalışıyor. Sınırlı sayıda üretilen model ayrıca özel HD duvar kağıtları, özel açılış animasyonları, parmak izi kilidi açma, şarj ve daha fazlasını sunuyor.

    Z80 Ultra modeli, 7200 mAh bataryadan güç alıyor. Bu pil, 90 W kablolu hızlı şarj, 80 W kablosuz hızlı şarj ve ters kablosuz şarjı destekliyor. Cihaz, ısı yönetimi için REDMAGIC oyun telefonlarında bulunan kompozit sıvı metal soğutma sistemini kullanıyor. Bu sistem, çip sıcaklığını 5°C'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca, gelişmiş ısı dağılımı için %35 daha geniş bir alana sahip ekstra büyük 3D Ice Steel VC soğutucu var.

    Nubia, Z80 Ultra ile kamera deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. En büyük iyileştirmelerden biri; ana kamerada. Z70 Ultra, 1/1.56 inç ana kameraya sahipti. Bu kamera, daha büyük 50 MP 1/1,3 inç OmniVision LightMaster 990 sensörle yükseltildi.

    Ana kamera, geniş f/1.5 diyafram açıklığına sahip OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özelliğini destekliyor. Bu kameraya 120 derece görüş alanına ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP 1/1.55 ​​inç ultra geniş açılı lens ve 15 cm telefoto makro desteği, OIS ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 64 MP 1/2 inç periskop telefoto lens eşlik ediyor. Ultra geniş açılı kamera yükseltilmiş olsa da, telefoto kamera geçen yılki modelle aynı görünüyor.

    Yazılım tarafında, pozlar, açılar ve çekim kompozisyonları için doğrudan kamera arayüzü üzerinden gerçek zamanlı rehberlik sağlayan "AI Photography Master" sesli asistan mevcut. Ayrıca, filtreleri sahnelerle otomatik olarak eşleştiren yapay zeka filtre önerileri sunarken, kullanıcıların kişiselleştirilmiş görünüm için kendi filtrelerini özelleştirmelerine de olanak tanıyor.

    Nubia, bu model için yeni profesyonel fotoğrafçılık kitini de tanıttı. Gerçek kamera hissi veren mekanik tuşlara sahip deri ve titanyum gövdeli kit, daha ince ayar için çeşitli kontroller, harici lens desteği için T yuvası ve kullanıcıların 67 mm kamera filtresini takmasını sağlayan filtre adaptör halkası sunuyor.

    Nubia Z80 Ultra fiyatı ne kadar?

    Nubia Z80 Ultra, Çin'de 4999 yuan (701 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12 GB + 512 GB – 4999 Yuan (701 dolar)
    • 16 GB + 512 GB – 5299 Yuan (744 dolar)
    • 16 GB + 1 TB – 5699 Yuan (800 dolar)
    • 16 GB + 512 GB (Starry Night Collector’s Edition) – 5599 Yuan (786 dolar)
    • 16 GB + 512 GB (Luo Tianyi Limited Edition) – 5799 Yuan (814 dolar)

    Nubia Z80 Ultra özellikleri

    Nubia Z80 Ultra teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.85 inç, 1.5K (2688x1216), 144Hz, 2000 nit, BOE X10 OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
    • Bellek: 12GB, 16GB, 24GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.5 (birincil) + 50MP f/1.8 (ultra geniş) + 64MP f/2.48 (periskop telefoto)
    • Ön kamera: 16MP (ekran altı)
    • Batarya: 7200 mAh, 90W kablolu/80W kablosuz şarj
    • Yazılım: Android 16, Nebula AIOS 2
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, USB-C 3.2 Gen 1
    • Boyut ve ağırlık: 164.5 x 77.2 x 8.6 mm, 227 g
