RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi’nin dizüstü bilgisayar pazarına adım atmasının üzerinden uzun bir zaman geçmeden alt markası Redmi de pazarda yerini aldı. Firma yeni modeli RedmiBook 13’ü bugün bilgisayar pazarına sundu.

RedmiBook 13 özellikleri ve fiyatı

RedmiBook 13 önceki modellerden biraz daha ince ekran çerçevesine sahip. Yüzde 89 oranına çıkan ekran-kasa oranı sayesinde 13.3 inçlik Full HD+ ekran bir A4 kağıdından bile küçük hale getirilmiş. Alüminyum gövde oldukça hafif.

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Onuncu nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilere ev sahipliği yapan model Nvidia MX250 ekran kartı ile destekleniyor. Kanat şeklinde fan ve 6mm çapında çift ısı borusu ile ısının yüzde 70’i hızlı bir şekilde transfer edilebiliyor. Verimli soğutma sayesinde cihaz 11 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Batarya 35 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. 12 Aralık itibariyle satışa çıkacak modelin fiyatları şu şekilde:

Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250 (Display Edition): 597$

Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250: 6404

Core i7 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250: 739$

https://www.gizmochina.com/2019/12/10/redmibook-13-launched-china/