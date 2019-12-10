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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi’nin Redmi alt markası iddialı dizüstü modelleri tanıtmaya devam ediyor. Bugün tanıtılan RedmiBook 13 modeli bir A4 kağıdından bile küçük boyutlara sahip.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin dizüstü bilgisayar pazarına adım atmasının üzerinden uzun bir zaman geçmeden alt markası Redmi de pazarda yerini aldı. Firma yeni modeli RedmiBook 13’ü bugün bilgisayar pazarına sundu.

    RedmiBook 13 özellikleri ve fiyatı

    RedmiBook 13 önceki modellerden biraz daha ince ekran çerçevesine sahip. Yüzde 89 oranına çıkan ekran-kasa oranı sayesinde 13.3 inçlik Full HD+ ekran bir A4 kağıdından bile küçük hale getirilmiş. Alüminyum gövde oldukça hafif.

    Ayrıca Bkz. "Deepfake videolar Snapchat platformunda"

    Onuncu nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilere ev sahipliği yapan model Nvidia MX250 ekran kartı ile destekleniyor. Kanat şeklinde fan ve 6mm çapında çift ısı borusu ile ısının yüzde 70’i hızlı bir şekilde transfer edilebiliyor. Verimli soğutma sayesinde cihaz 11 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Batarya 35 dakikada yüzde 50 doluluk oranına ulaşıyor. 12 Aralık itibariyle satışa çıkacak modelin fiyatları şu şekilde:

    Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250 (Display Edition): 597$

    Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250: 6404

    Core i7 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250: 739$  



    https://www.gizmochina.com/2019/12/10/redmibook-13-launched-china/ Yorum Yaz
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    rCoder 2 gün en beğenilen eAkman
    Şaka mısınız, %5 kar diyince, 100 TL maliyeti olan malı 105 TL'ye satmak mı anlıyorsunuz? Bu firmanın kirası, personel maaşı, argesi, fabrika gideri, reklam bütçesi ev ar-ge gideri yok mu?
    Şaka mısınız, %5 kar diyince, 100 TL maliyeti olan malı 105 TL'ye satmak mı anlıyorsunuz? Bu firmanın kirası, personel maaşı, argesi, fabrika gideri, reklam büt...
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    Yanıtla +7
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    eAkman 2 gün
    Ucuz diye cikan bir markanin artik kendisi ucuz olmadigi icin cikardigi alt markasinin cikardigi 13 inclik dizustu sadece 600 dolardan basliyor.

    Ust marka %5 karla calisiyor (yersen)

    Peki bu alt marka su urunu 600 dolardan satarken ne kadar kar ediyor? Yoksa zarar mi ediyor?
    Ucuz diye cikan bir markanin artik kendisi ucuz olmadigi icin cikardigi alt markasinin cikardigi 13 inclik dizustu sadece 600 dolardan basliyor. Ust ...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Selfroot 1 gün
    Display edition dediği modelde harici mx250 yok dahili olarak i5'in grafik işlemcisini kullanıyor
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    OverClocK1ng 2 gün
    Haberde hata olmasa şaşardım zaten.
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    eAkman 2 gün rCoder
    Asil siz saka misiniz? Urun maliyeti hesaplanirken urun uretimi surwcinde personelin tuvalette kullandigi su bile hesaba katilir.

    Ee?

    Sayin ceo kar marji aciklamasi yaparken bunlari hesaba katmadan ni konusuyor?
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    eAkman 2 gün
    Ucuz diye cikan bir markanin artik kendisi ucuz olmadigi icin cikardigi alt markasinin cikardigi 13 inclik dizustu sadece 600 dolardan basliyor.

    Ust marka %5 karla calisiyor (yersen)

    Peki bu alt marka su urunu 600 dolardan satarken ne kadar kar ediyor? Yoksa zarar mi ediyor?
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rCoder 2 gün eAkman
    Şaka mısınız, %5 kar diyince, 100 TL maliyeti olan malı 105 TL'ye satmak mı anlıyorsunuz? Bu firmanın kirası, personel maaşı, argesi, fabrika gideri, reklam bütçesi ev ar-ge gideri yok mu?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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