Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi

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Rekabet Kurumu, geçtiğimiz sene Google’a adil rekabet ortamını engellediği için pek çok kez ceza kesti. Rekabet Kurumu bu cezaları keserken hangi gerekçelerden dolayı ceza verdiğini açıkladığı için Google cezayı ödedikten sonra Rekabet Kurumu’nun uyarıları doğrultusunda güncellemeler yaparak uyum gösterdi.

Rekabet Kurumu’nun Google’a yönelik uyguladığı kararlar rekabet hukuku konusunda başarıyla karşılandı. Bu doğrultuda rekabeti düzenleyici kurumlar hakkında içerik oluşturan Global Competetion Review (GCR) dergisi tarafından düzenlenen GCR Awards 2021’de Rekabet Kurumu’nun Google kararları aday olarak gösterildi.

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Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!"

GCR Awards 2021’deki “Yılın en iyi karar veya yaptırımları" kategorisinde “Türkiye’nin Google kararları” aday olarak yer aldı.

Yılın en iyi yaptırımları: 2020’de bir rekabet düzenleyici kurum veya mahkeme tarafından alınan en iyi düzenleme veya yaptırım kararı hangisi?

Türkiye’nin Google kararları

Almanya’nın Facebook zaferi.

Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları.

DOJ’un Sandoz davasını erteleme kararı

DOJ’un Christopher Lischewski hakkında aldığı karar.

Portekiz’in perakende marketler hakkında aldığı karar.

GCR Awards 2021 oylaması 5 Mart gece yarısına kadar devam edecek. Oylamaya yalnızca hukuk firması çalışanları, ekonomi danışmanları, devlet kurumu çalışanları, üniversite görevlileri ve rekabet kuruluşlarının çalışanları katılabiliyor. Kişisel e-posta adresleri kullanılarak yapılan oylamalar geçersiz sayılacaki. Aşağıdaki bağlantıdan oylamaya katılabilirsiniz. Kazananlar Nisan ayında açıklanacak.

https://docs.google.com/forms/d/1MFMP7-78klmsIFDxGLcUF1fIdOCItd-wNsCj8fFwBk4/edit

GCR Awards 21 hakkında bilgi için: https://globalcompetitionreview.com/gcr-awards-2021-voting-now-open

https://globalcompetitionreview.com/gcr-awards-2021-voting-now-open

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