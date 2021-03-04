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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi

    Rekabet hukuku konusunda küresel çapta en prestijli ödüllerden GCR Awards 2021'de ülkemizin Rekabet Kurumu aday gösterildi. Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararları, adaylık başarısı getirdi.
    04 Mart 2021, 19:23 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi
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    Rekabet Kurumu, geçtiğimiz sene Google’a adil rekabet ortamını engellediği için pek çok kez ceza kesti. Rekabet Kurumu bu cezaları keserken hangi gerekçelerden dolayı ceza verdiğini açıkladığı için Google cezayı ödedikten sonra Rekabet Kurumu’nun uyarıları doğrultusunda güncellemeler yaparak uyum gösterdi.

    Rekabet Kurumu’nun Google’a yönelik uyguladığı kararlar rekabet hukuku konusunda başarıyla karşılandı. Bu doğrultuda rekabeti düzenleyici kurumlar hakkında içerik oluşturan Global Competetion Review (GCR) dergisi tarafından düzenlenen GCR Awards 2021’de Rekabet Kurumu’nun Google kararları aday olarak gösterildi.

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    Ayrıca Bkz. "Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!"

    GCR Awards 2021’deki “Yılın en iyi karar veya yaptırımları" kategorisinde “Türkiye’nin Google kararları” aday olarak yer aldı.

    Yılın en iyi yaptırımları: 2020’de bir rekabet düzenleyici kurum veya mahkeme tarafından alınan en iyi düzenleme veya yaptırım kararı hangisi?

    • Türkiye’nin Google kararları
    • Almanya’nın Facebook zaferi.
    • Fransa’nın Google’a uyguladığı geçici tedbir kararları.
    • DOJ’un Sandoz davasını erteleme kararı
    • DOJ’un Christopher Lischewski hakkında aldığı karar.
    • Portekiz’in perakende marketler hakkında aldığı karar.

    GCR Awards 2021 oylaması 5 Mart gece yarısına kadar devam edecek. Oylamaya yalnızca hukuk firması çalışanları, ekonomi danışmanları, devlet kurumu çalışanları, üniversite görevlileri ve rekabet kuruluşlarının çalışanları katılabiliyor. Kişisel e-posta adresleri kullanılarak yapılan oylamalar geçersiz sayılacaki. Aşağıdaki bağlantıdan oylamaya katılabilirsiniz. Kazananlar Nisan ayında açıklanacak.

    https://docs.google.com/forms/d/1MFMP7-78klmsIFDxGLcUF1fIdOCItd-wNsCj8fFwBk4/edit

    GCR Awards 21 hakkında bilgi için: https://globalcompetitionreview.com/gcr-awards-2021-voting-now-open



    https://globalcompetitionreview.com/gcr-awards-2021-voting-now-open
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google ve yurtdışı sempatizanları mutsuz yurt dışı bağımsız kuruluşlar alkışlıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    hellmare (Akif Emre) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Konu ceza kesip para almak ise dünyanın şah damarını keseriz :D
    Yanıtla +20
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    mokoko_TR 3 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    müdür bunu ben dedimmi forumundaki bölüm adminleri anında siliyor mesajları ...powerstrom denen admin bunları savunuyor ölümüne, geçen artık beni engelledi dogrular zoruna gittigi için adminlerin vatan sever olsun bi el at pkk ve fetö nün begenmedigi hiç bir mesaj konu barınamıyor forumda üyelerin hepsi banlı yada bölüm uzaklaştırmalı
    müdür bunu ben dedimmi forumundaki bölüm adminleri anında siliyor mesajları ...powerstrom denen admin bunları savunuyor ölümüne, geçen artık beni engelledi dog...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ozanbey86 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kanunları uygulayanlara sonsuz selam olsun Spotify,Netflix,tidal vs kapatma ve uyarıları yüzünden ağlaşanlar bakında GÖRÜN ben bu uygulayıcıları Twitter ' içinde aynen kanunları uygulamaya davet ediyorum lakin Twitter şube açtımı yok WhatsApp açtımı yok Facebook açtımı yok neden söylenenler yapılmıyor kim olursa olsun kardeşim benim ülkemdeki kanuna uymak bana uyum sağlamak zorunda burası muz Cumhuriyeti değil. her ülkede site kapatma mevcut filitre uygulamayan ülke yok en genişi almanya bile filitre uyguluyor ve kanuni yaptırımları mevcut ve hesabı, faturayı Euro kesiyorlar
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    ghost43 (Sinan Bey) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devede kulak bile değil bence
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    kazuya58 (sinan polat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    peki aday gösterenlerin motoru yerlimi.

    istemezük
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Heyt beeee çağ atladık çaaağğğ!
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bize de tebrik etmek düşer.
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    interwap (Volkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir bakıma Google kabul edip uyma yoluna gitmiş. Başarı.
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google ve yurtdışı sempatizanları mutsuz yurt dışı bağımsız kuruluşlar alkışlıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    mokoko_TR 3 gün ( Mesaj Silindi ) gun
    müdür bunu ben dedimmi forumundaki bölüm adminleri anında siliyor mesajları ...powerstrom denen admin bunları savunuyor ölümüne, geçen artık beni engelledi dogrular zoruna gittigi için adminlerin vatan sever olsun bi el at pkk ve fetö nün begenmedigi hiç bir mesaj konu barınamıyor forumda üyelerin hepsi banlı yada bölüm uzaklaştırmalı
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    hellmare (Akif Emre) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Konu ceza kesip para almak ise dünyanın şah damarını keseriz :D
    Yanıtla +20
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