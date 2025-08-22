Rekabet Kurulu’ndan Google’a Play Store soruşturması!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Rekabet Kurulu, Google’a yeni bir soruşturma başladı. Bu seferki soruşturmanın nedeni Google Play'de ve uygulama için satın alımlarda alternatif ödemelere izin verilmemesi oldu.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve ön araştırma başlatıldığı ifade edildi. Önaraştırma sürecinde, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google’ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.

Google Play Store’da yayınlanan uygulamalarda alternatif ödeme yöntemlerine izin verilmiyor. Ödeme ve faturalandırma işlemleri Google tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de Epic Games’in Google’a açtığı davada mahkeme, uygulama geliştiricilerinin Google’ın ödeme sistemlerine bağlı kalmadan kendi alternatif ödeme altyapılarını kullanabileceğine yönelik karar almıştı. Rekabet Kurulu, Türkiye’de de böyle bir karara imza atabilir.

