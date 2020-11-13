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    Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!

    Rekabet Kurumu, Google'a 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası kesti. Cezanın firmanın haksız rekabete yol açan kararından dolayı verildiği belirtiliyor.
    13 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
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    Yusuf Akbaş
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    Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!
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    Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Kurul, ABD’li teknoloji devine 196 milyon 708 bin 54,78 TL idari para cezası verilmesine hükmetti.

    Rekabet Kurumu, Google’ın kelime tabanlı reklam platformu Adwords ile Türkiye'de rekabet kurallarını ihlal edip etmediği ile ilgili soruşturma açmıştı. Kasım ayının ilk haftasında Google'ın sözlü savunması alındı. Kurul, Google'daki arama sonuçlarının en üstünde organik sonuç yerine reklam sonucu gösterilmesinin haksız rekabete yol açtığına karar verdi. Metin reklamlarının organik sonuçları ezmemesi istenmişti. Google, savunmasında organik sonuçların daha fazla tıklandığını ve sorguların yalnızca yüzde 16’sında metin reklamı bulunduğunu ifade etmişti.

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    Google'ın savunmasının alınmasının ardından yapılan araştırma sonucunda ABD'li teknoloji devinin "arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasına ve söz konusu metin sonuçlarının organik sonuçları etkilemeyecek şekilde tasarlanmasına karar verildi.

    Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

    "Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

    Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

    Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 12.11.2020 tarih, 20-49/675-295 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız."



    https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/google-reklamcilik-ve-pazarlama-ltd-sti--749ea479bc25eb11812f005056b1ce21 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupada milyar dolarlar kesiyorlar bu cezaları siz neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba?

    https://www.ntv.com.tr/teknoloji/abden-googlea-4-3-milyar-euro-ceza,PLBa67rYWUGmb0kBsxkNQw

    https://www.dw.com/tr/abden-googlea-rekor-ceza/a-47993818#:~:text=AB%20Google'a%20internet%20reklamlar%C4%B1nda,milyon%20euro%20para%20cezas%C4%B1%20verdi.&text=ABD%20merkezli%20%C5%9Firkete%2C%20online%20reklamlarda,490%20milyon%20euro%20ceza%20verildi.
    Avrupada milyar dolarlar kesiyorlar bu cezaları siz neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba? https://www.ntv.com.tr/teknoloji/abden-googlea-4-3-milyar-euro...
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    Yanıtla +16
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    hidrojennn (gizli yok) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    avrupa'da google'a 1,49 milyar avro para cezası kesildiğinde avrupa devletlerinden herhangi birinin vatandaşı acaba senin gibi bir yorumda bulundumu acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    tr1990 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi yapmışlar helal olsun hatta az bile kesmişler. Adamlar tekel olmanın arkasına yaslanıp bize para veren ekmek yer , bize reklam vermeyen ekmek yiyemez mantalitesinde takılıyor.

    Bu durum google play dede geçerli. Bir geliştirici hesabı aldınız , oyununuzu mağazaya koydunuz. Evet google a reklam vermezseniz oyununuzu hiçkimseye göstermiyor. Aylarca çalışıp yaptığım oyunu 1 yıl içinde sadece 10 kişi indirmiş. Bütün dünya ülkelerinde yayında olan bir oyun ,mağaza içi arama sonuçlarında bile zor çıkıyor.


    Bir internet siteniz var bir ürün satıyorsunuz , eğer google para vermezseniz siteniz 500. sayfada çıkıyor. Kısaca kimse sizi ziyaret etmiyor. Bu tekel şirkete para vermeniz lazım ki ekmek yiyesiniz. Mikro enkonomiyi vuran , haraca bağlayan bu şirket makro ekonomiyide kötü etkiliyor.

    Maksat bize reklam vermezsen ekmek yiyemezsin zihniyeti.
    İyi yapmışlar helal olsun hatta az bile kesmişler. Adamlar tekel olmanın arkasına yaslanıp bize para veren ekmek yer , bize reklam vermeyen ekmek yiyemez manta...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    rtsbora (rts bora) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Söz konusu yabancı şirketler olunca cezayı yapıştıran devlet kurumları, yerli şirketlere gelince kafayı kuma gömüyor. Geçen gün Mesut Çevik'in canlı yayınında TT'nin hakim konumunu kullanarak diğer operatörlerin fiber kablo çekmesine nasıl engel olduğu konuşuldu. Var mı TT'ye ceza kesecek bir kurum?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    spencermilas 7 sa. ( Mesaj Silindi ) rtsbora
    devlet ekmek yedigi yere ihanet etmez...
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    fhrstw 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de rekabet kurumu mu varmış lol.
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    tr1990 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi yapmışlar helal olsun hatta az bile kesmişler. Adamlar tekel olmanın arkasına yaslanıp bize para veren ekmek yer , bize reklam vermeyen ekmek yiyemez mantalitesinde takılıyor.

    Bu durum google play dede geçerli. Bir geliştirici hesabı aldınız , oyununuzu mağazaya koydunuz. Evet google a reklam vermezseniz oyununuzu hiçkimseye göstermiyor. Aylarca çalışıp yaptığım oyunu 1 yıl içinde sadece 10 kişi indirmiş. Bütün dünya ülkelerinde yayında olan bir oyun ,mağaza içi arama sonuçlarında bile zor çıkıyor.


    Bir internet siteniz var bir ürün satıyorsunuz , eğer google para vermezseniz siteniz 500. sayfada çıkıyor. Kısaca kimse sizi ziyaret etmiyor. Bu tekel şirkete para vermeniz lazım ki ekmek yiyesiniz. Mikro enkonomiyi vuran , haraca bağlayan bu şirket makro ekonomiyide kötü etkiliyor.

    Maksat bize reklam vermezsen ekmek yiyemezsin zihniyeti.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    sendemail (umit erdem) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) tr1990
    Kardeş daha da bilgilendirir misin ?

    (nasıl örnekleyeceğimi de bilmiyorum...) Örneğin otomotiv uygulaması "patlak lastik" için standart reklam 1 haftalığına 20 dolar olsun ,aynı tür rakip /alternatif uygulama "kabak lastik" geliştiricisi de abanıp 40 dolar verdi aynı süre bir üst özelliklerdeki reklam için...
    Şu halde az para veren yine güme mi gidiyor ?

    Teşekkürler...
    Bu arada iyi çalışmalar , kolay gelsin , yola devam!!!
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    Askaparta 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Darısı diğerlerinin başına.
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    Source (Barış ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakeden kim varsa cezasını ödesin
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupada milyar dolarlar kesiyorlar bu cezaları siz neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba?

    https://www.ntv.com.tr/teknoloji/abden-googlea-4-3-milyar-euro-ceza,PLBa67rYWUGmb0kBsxkNQw

    https://www.dw.com/tr/abden-googlea-rekor-ceza/a-47993818#:~:text=AB%20Google'a%20internet%20reklamlar%C4%B1nda,milyon%20euro%20para%20cezas%C4%B1%20verdi.&text=ABD%20merkezli%20%C5%9Firkete%2C%20online%20reklamlarda,490%20milyon%20euro%20ceza%20verildi.
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    Belih Emre Canki 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devlete de para lazım. Belli ki vergiler artık yetmiyor.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    başka ülkelerde de aynı tutumu yok mu Google'ın. yani bizim ülkede mi sadece rekabete aykırı bi hareket yapıyor
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    hidrojennn (gizli yok) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Samura ii
    var, bu yüzden ab 1,49 milyar avro para cezası kesti. birde google ab'de vergi veriyor, burada vermiyor.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    26 milyon dolar iyi para. Ne yapmış şirket böyle, vatana ihanet mi? Devletin kasasına iyi para girdi he.
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    Rachsuchtig 13 sa. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    Şirketler ödüyor mu acaba? Devlet herkese.ceza kesiyor da kestiği ile kalıyor
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    hidrojennn (gizli yok) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    avrupa'da google'a 1,49 milyar avro para cezası kesildiğinde avrupa devletlerinden herhangi birinin vatandaşı acaba senin gibi bir yorumda bulundumu acaba?
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