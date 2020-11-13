Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza!

Tam Boyutta Gör

Rekabet Kurumu, Google hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Kurul, ABD’li teknoloji devine 196 milyon 708 bin 54,78 TL idari para cezası verilmesine hükmetti.

Rekabet Kurumu, Google’ın kelime tabanlı reklam platformu Adwords ile Türkiye'de rekabet kurallarını ihlal edip etmediği ile ilgili soruşturma açmıştı. Kasım ayının ilk haftasında Google'ın sözlü savunması alındı. Kurul, Google'daki arama sonuçlarının en üstünde organik sonuç yerine reklam sonucu gösterilmesinin haksız rekabete yol açtığına karar verdi. Metin reklamlarının organik sonuçları ezmemesi istenmişti. Google, savunmasında organik sonuçların daha fazla tıklandığını ve sorguların yalnızca yüzde 16’sında metin reklamı bulunduğunu ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir

Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma!

Ayrıca Bkz. "Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı"

Google'ın savunmasının alınmasının ardından yapılan araştırma sonucunda ABD'li teknoloji devinin "arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasına ve söz konusu metin sonuçlarının organik sonuçları etkilemeyecek şekilde tasarlanmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

"Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetlerine yönelik yaptığı güncellemelerle ve Adwords reklamları ile hakim durumunu kötüye kullanarak teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 12.11.2020 tarih, 20-49/675-295 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız."

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/google-reklamcilik-ve-pazarlama-ltd-sti--749ea479bc25eb11812f005056b1ce21

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.