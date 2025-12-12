"Yılın Oyunu" seçilen Expedition 33'e Türkçe dil desteği geldi

Ekim ayında yapılan duyuruda oyuna Türkçe dil desteğinin geleceği açıklanmıştı. Bekleyiş sona erdi ve oyuna PC, PS5 ve Xbox’ta Türkçe altyazı seçeneği geldi. RPG türündeki Expedition 33, ayrıntılı hikayesi nedeniyle dilin önemli olduğu bir oyun. Türk oyunseverler artık hikâyenin detaylarının anlayarak oyunu oynayabilecek.
Yeni yayınlanan güncelleme, Türkçe metin desteğinin yanı sıra şunları içeriyor:
- Fotoğraf Modu
- Ödüllü besteci Lorien Testard'dan yepyeni müzik parçaları.
- Türkçe, Çekçe, Ukraynaca, Latin Amerika İspanyolcası, Türkçe, Vietnamca, Tayca ve Endonezce dillerine yeni metin ve kullanıcı arayüzü yerelleştirmeleri ile desteklenen dil sayısı toplam 19'a ulaştı.
- Sonsuz Kule'de, oyunun son aşamalarındaki oyuncuların üstesinden gelmesi gereken yeni zorlu boss savaşları
- Bazı savaş animasyonlarında optimizasyon
- Kamera geçişlerinde iyileştirme
- NPC konuşmalarındaki senkron sorunlarının giderilmesi
- Küçük teknik düzenlemeler ve PC performansında iyileştirmeler.
Expedition 33 indirimde ve Game Pass’te mevcut
Oyun tüm platformlarda yüzde 20 indirime girdi. 18 Aralık’a kadar geçerli indirim kapmsaında Epic Store’da 656 TL, Steam’de 28 dolar, Xbox Store’da 820 TL, PlayStation Store’da 1.399 TL fiyata satılıyor. Game Pass Ultimate ve Game Pass PC aboneleri ücretsiz olarak oynayabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: