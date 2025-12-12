Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Yılın Oyunu" seçilen Expedition 33'e Türkçe dil desteği geldi

    "Game of The Year 2025" ödülünü kazanan Clair Obscur: Expedition 33 oyununa Türkçe dil desteği geldi. Yılın oyununu Türkçe olarak oynayabilirsiniz.                 

    'Yılın Oyunu' seçilen Expedition 33'e Türkçe dil desteği geldi Tam Boyutta Gör
    2025 yılına damga vuran ve dün gece gerçekleştirilen The Game Awards etkinliğinde “Yılın En İyi Oyunu” dahil olmak üzere toplam 9 dalda yılın oyunu ödülünü kazanan Clair Obscur: Expedition 33’e yeni güncelleme geldi. Bugün yayınlanan "Thank You Update" isimli güncellemeyle oyuna Türkçe dil desteği eklendi.

    'Yılın Oyunu' seçilen Expedition 33'e Türkçe dil desteği geldi Tam Boyutta Gör

    Ekim ayında yapılan duyuruda oyuna Türkçe dil desteğinin geleceği açıklanmıştı. Bekleyiş sona erdi ve oyuna PC, PS5 ve Xbox’ta Türkçe altyazı seçeneği geldi. RPG türündeki Expedition 33, ayrıntılı hikayesi nedeniyle dilin önemli olduğu bir oyun. Türk oyunseverler artık hikâyenin detaylarının anlayarak oyunu oynayabilecek.

    Yeni yayınlanan güncelleme, Türkçe metin desteğinin yanı sıra şunları içeriyor: 

    • Fotoğraf Modu
    • Ödüllü besteci Lorien Testard'dan yepyeni müzik parçaları.
    • Türkçe, Çekçe, Ukraynaca, Latin Amerika İspanyolcası, Türkçe, Vietnamca, Tayca ve Endonezce dillerine yeni metin ve kullanıcı arayüzü yerelleştirmeleri ile desteklenen dil sayısı toplam 19'a ulaştı.
    • Sonsuz Kule'de, oyunun son aşamalarındaki oyuncuların üstesinden gelmesi gereken yeni zorlu boss savaşları
    • Bazı savaş animasyonlarında optimizasyon
    • Kamera geçişlerinde iyileştirme
    • NPC konuşmalarındaki senkron sorunlarının giderilmesi
    • Küçük teknik düzenlemeler ve PC performansında iyileştirmeler.

    Expedition 33 indirimde ve Game Pass’te mevcut

    Oyun tüm platformlarda yüzde 20 indirime girdi. 18 Aralık’a kadar geçerli indirim kapmsaında Epic Store’da 656 TL, Steam’de 28 dolar, Xbox Store’da 820 TL, PlayStation Store’da 1.399 TL fiyata satılıyor. Game Pass Ultimate ve Game Pass PC aboneleri ücretsiz olarak oynayabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fındık faresi insana zarar verir mi eyüp debik hangi cemaatten hyundai i20 yorum mercedes c serisi en çok tutulan modeli kontrplak ile oda bölme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum