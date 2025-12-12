"Yılın Oyunu" seçilen Expedition 33'e Türkçe dil desteği geldi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör 2025 yılına damga vuran ve dün gece gerçekleştirilen The Game Awards etkinliğinde “Yılın En İyi Oyunu” dahil olmak üzere toplam 9 dalda yılın oyunu ödülünü kazanan Clair Obscur: Expedition 33’e yeni güncelleme geldi. Bugün yayınlanan "Thank You Update" isimli güncellemeyle oyuna Türkçe dil desteği eklendi.

Ekim ayında yapılan duyuruda oyuna Türkçe dil desteğinin geleceği açıklanmıştı. Bekleyiş sona erdi ve oyuna PC, PS5 ve Xbox’ta Türkçe altyazı seçeneği geldi. RPG türündeki Expedition 33, ayrıntılı hikayesi nedeniyle dilin önemli olduğu bir oyun. Türk oyunseverler artık hikâyenin detaylarının anlayarak oyunu oynayabilecek.

Yeni yayınlanan güncelleme, Türkçe metin desteğinin yanı sıra şunları içeriyor:

Fotoğraf Modu

Ödüllü besteci Lorien Testard'dan yepyeni müzik parçaları.

Türkçe, Çekçe, Ukraynaca, Latin Amerika İspanyolcası, Türkçe, Vietnamca, Tayca ve Endonezce dillerine yeni metin ve kullanıcı arayüzü yerelleştirmeleri ile desteklenen dil sayısı toplam 19'a ulaştı.

Sonsuz Kule'de, oyunun son aşamalarındaki oyuncuların üstesinden gelmesi gereken yeni zorlu boss savaşları

Bazı savaş animasyonlarında optimizasyon

Kamera geçişlerinde iyileştirme

NPC konuşmalarındaki senkron sorunlarının giderilmesi

Küçük teknik düzenlemeler ve PC performansında iyileştirmeler.

Expedition 33 indirimde ve Game Pass’te mevcut

Oyun tüm platformlarda yüzde 20 indirime girdi. 18 Aralık’a kadar geçerli indirim kapmsaında Epic Store’da 656 TL, Steam’de 28 dolar, Xbox Store’da 820 TL, PlayStation Store’da 1.399 TL fiyata satılıyor. Game Pass Ultimate ve Game Pass PC aboneleri ücretsiz olarak oynayabilecek.

