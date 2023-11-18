Renault'dan ucuz elektrikli araba! Peugeot E-308 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Renault Twingo'yu, Kasım itibarıyla Türkiye'ye gelen Peugeot E-308'i, tasarımıyla dikkat çeken Zeekr 007'yi ve daha fazlasını konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Renault Twingo'yu, Kasım itibarıyla Türkiye'ye gelen Peugeot E-308'i, tasarımıyla dikkat çeken Zeekr 007'yi ve daha fazlasını konuştuk. Video akışını aşağıda bulabilirsiniz. Bize destek olmak için lütfen içeriklerimizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyi. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

04:40 - Peugeot E-308 Türkiye'de

11:51 - Yerli üretici Pilotcar, 2 kişilik elektrikli mikro araba üretecek

16:15 - 1287 beygirlik HiPhi A elektrikli hatchback tanıtıldı

21:01 - Renault'dan uygun fiyatlı elektrikli Twingo

26:42 - Elektrikli Zeekr 007'nin detayları ortaya çıktı

31:45 - %100 milli mikro elektrikli araç VERY

35:36 - Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı

41:50 - Kapanış

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