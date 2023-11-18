Kim Nerede? 536 NASA ve Japonya, tarihin ilk ahşap uydusunu fırlatacak: Peki, ama neden? 325 iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta kısa süreli büyük indirim başladı! 101 GTA 6'nın haritası GTA 5'den çok daha büyük olacak
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Renault'dan ucuz elektrikli araba! Peugeot E-308 Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Renault Twingo'yu, Kasım itibarıyla Türkiye'ye gelen Peugeot E-308'i, tasarımıyla dikkat çeken Zeekr 007'yi ve daha fazlasını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde elektrikli Renault Twingo'yu, Kasım itibarıyla Türkiye'ye gelen Peugeot E-308'i, tasarımıyla dikkat çeken Zeekr 007'yi ve daha fazlasını konuştuk. Video akışını aşağıda bulabilirsiniz. Bize destek olmak için lütfen içeriklerimizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyi. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    04:40 - Peugeot E-308 Türkiye'de

    11:51 - Yerli üretici Pilotcar, 2 kişilik elektrikli mikro araba üretecek

    16:15 - 1287 beygirlik HiPhi A elektrikli hatchback tanıtıldı

    21:01 - Renault'dan uygun fiyatlı elektrikli Twingo

    26:42 - Elektrikli Zeekr 007'nin detayları ortaya çıktı

    31:45 - %100 milli mikro elektrikli araç VERY

    35:36 - Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili ortaya çıktı

    41:50 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız