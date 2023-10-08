BYD beşlisinin en ucuzu: Elektrikli BYD Dolphin'e yakından bakıyoruz

Çinli BYD'nin İstanbul'da sergilediği beş model arasındaki en ucuz seçenek olan elektrikli BYD Dolphin için henüz net bir tarih verilmese de Türkiye'ye gelecek modellerden biri olacak.

Çinli BYD'nin İstanbul'da sergilediği beş model arasındaki en ucuz seçenek olan elektrikli BYD Dolphin için henüz net bir tarih verilmese de Türkiye'ye gelecek modellerden biri olacak. Biz de lansman esnasında Dolphin'in iç ve dış tasarımına yakından bakma şansı yakalayarak izlenimlerimizi siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalıştık.

BYD Dolphin'in İstanbul'da sergilenen versiyonunda 150 kW'lık motor bulunuyor. Ön aks üzerine entegre edilen bu motor, 310 Nm tork üretiyor. Baktığımızda bu değerlerin Atto 3'dekiyle aynı olduğunu görmekteyiz. BYD'nin resmi internet sitesindeki verilere baktığımızda, Dolphin'in 70 kW ve 130 kW güç üreten farklı versiyonlarının da bulunduğunu görmekteyiz.

Yeniden belirtmiş olalım; BYD Atto 3 Kasım ayında, Seal ve Han ise 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye pazarında olacak. Dolphin de Türkiye'ye gelecek ancak bu modelle ilgili henüz bir tarih paylaşılmadı. BYD Dolphin'in Almanya'daki fiyatları 30 bin euro civarından başlıyor. Atto 3'ün başlangıç fiyatı ise 41 bin euro yani Dolphin'in kardeşine göre oldukça ucuz olduğu söylenebilir.

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