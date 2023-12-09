Kim Nerede? 239 Decathlon yeni uzun menzil elektrikli bisikletini duyurdu 219 Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam! 2024 zamlı fiyatlar açıklandı 156 Yeni nesil güneş kulesi ile 7/24 iki kat daha fazla enerji üretiliyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Renault Duster Türkiye'de üretilecek! Oyak ve Renault'dan 400 milyon euro yatırım - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde OYAK ve Renault'nun Türkiye yatırımı, Renault Duster ve Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u gibi haftanın öne çıkan konularını ele aldık.

    Programımızın bu haftaki bölümünde OYAK ve Renault'nun Türkiye yatırımı, Renault Duster ve Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u gibi haftanın öne çıkan konularını ele aldık. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    02:29 - Stellantis'ten batarya değişim istasyonlarına yönelik yatırım

    06:53 - TCDD, yüksek hızlı şarj istasyonları kuracak

    12:17 - Dacia Duster, Türkiye'de Renault logosuyla üretilecek

    25:20 - 6 ay ve 6 bin km sınırlaması uzatıldı

    30:00 - Toyota Hilux'ın hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

    36:40 - Toyota'dan Avrupa pazarı için uygun fiyatlı elektrikli SUV geliyor

    44:30 - SsangYong Torres EVX'in Türkiye fiyatı belli oldu

    54:30 - Elektrikli araç şarj istasyonları için akıllı bariyer tanıtıldı

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız