Renault Duster Türkiye'de üretilecek! Oyak ve Renault'dan 400 milyon euro yatırım - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde OYAK ve Renault'nun Türkiye yatırımı, Renault Duster ve Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u gibi haftanın öne çıkan konularını ele aldık.

Programımızın bu haftaki bölümünde OYAK ve Renault'nun Türkiye yatırımı, Renault Duster ve Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u gibi haftanın öne çıkan konularını ele aldık. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

02:29 - Stellantis'ten batarya değişim istasyonlarına yönelik yatırım

06:53 - TCDD, yüksek hızlı şarj istasyonları kuracak

12:17 - Dacia Duster, Türkiye'de Renault logosuyla üretilecek

25:20 - 6 ay ve 6 bin km sınırlaması uzatıldı

30:00 - Toyota Hilux'ın hafif hibrit versiyonu tanıtıldı

36:40 - Toyota'dan Avrupa pazarı için uygun fiyatlı elektrikli SUV geliyor

44:30 - SsangYong Torres EVX'in Türkiye fiyatı belli oldu

54:30 - Elektrikli araç şarj istasyonları için akıllı bariyer tanıtıldı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.