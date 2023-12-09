Renault Duster Türkiye'de üretilecek! Oyak ve Renault'dan 400 milyon euro yatırım - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde OYAK ve Renault'nun Türkiye yatırımı, Renault Duster ve Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u gibi haftanın öne çıkan konularını ele aldık. Lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
02:29 - Stellantis'ten batarya değişim istasyonlarına yönelik yatırım
06:53 - TCDD, yüksek hızlı şarj istasyonları kuracak
12:17 - Dacia Duster, Türkiye'de Renault logosuyla üretilecek
25:20 - 6 ay ve 6 bin km sınırlaması uzatıldı
30:00 - Toyota Hilux'ın hafif hibrit versiyonu tanıtıldı
36:40 - Toyota'dan Avrupa pazarı için uygun fiyatlı elektrikli SUV geliyor
44:30 - SsangYong Torres EVX'in Türkiye fiyatı belli oldu
54:30 - Elektrikli araç şarj istasyonları için akıllı bariyer tanıtıldı