12 dk şarjla 500 km giden elektrikli otomobil! BYD modellerinin Euro NCAP başarısı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Stellantis ve Renault'nun yeni yatırımları, köprü ve otoyollara gelen zammın ertelenmesi ve BYD modellerinin Euro NCAP sonuçları gibi öne çıkan konuları konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Stellantis ve Renault'nun yeni yatırımları, köprü ve otoyollara gelen zammın ertelenmesi ve BYD modellerinin Euro NCAP sonuçları gibi öne çıkan konuları konuştuk. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:00 - Köprü ve otoyollara önce zam geldi, sonra ertelendi

11:00 - Türkiye'ye gelecek BYD Seal ve Dolphin modelleri Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

20:00 - Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldı

28:00 - Renault, Avrupa dışında 2027'ye kadar sekiz yeni model tanıtacak

35:20 - Yeni Renault Kardian tanıtıldı

49:24 - Yeni Jeep Avenger Türkiye'de

01:03:40 - 12 dakika şarjla 500 km giden Çinli elektrikli otomobil

01:11:17 - Elektrikli Volvo EX30 için ikinci üretim lokasyonu açıklandı

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