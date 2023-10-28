12 dk şarjla 500 km giden elektrikli otomobil! BYD modellerinin Euro NCAP başarısı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Stellantis ve Renault'nun yeni yatırımları, köprü ve otoyollara gelen zammın ertelenmesi ve BYD modellerinin Euro NCAP sonuçları gibi öne çıkan konuları konuştuk. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:00 - Köprü ve otoyollara önce zam geldi, sonra ertelendi
11:00 - Türkiye'ye gelecek BYD Seal ve Dolphin modelleri Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
20:00 - Stellantis, Çinli Leapmotor'un yüzde 20 hissesini satın aldı
28:00 - Renault, Avrupa dışında 2027'ye kadar sekiz yeni model tanıtacak
35:20 - Yeni Renault Kardian tanıtıldı
49:24 - Yeni Jeep Avenger Türkiye'de
01:03:40 - 12 dakika şarjla 500 km giden Çinli elektrikli otomobil
01:11:17 - Elektrikli Volvo EX30 için ikinci üretim lokasyonu açıklandı