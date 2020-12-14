Resident Evil Village'ın ekran görüntüleri ve hikayesine dair spoiler içeren detaylar sızdırıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village ile ilgili bazı blgiler sızdırıldı.

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Geçtiğimiz ay ne yazık ki Capcom bir çete tarafından hacklenmişti ve Capcom'un gelecekteki projelerine dair birçok bilgi sızdırılmıştı. Bu sızdırılan bilgilere dair detaylar da hala gelmeye devam ediyor. Bu sefer de oyundan yeni görüntüler ve hikaye detayları sızdırıldı.

Hikayeye dair spoiler içeren bilgileri burada bulabilirsiniz. Oyunun baş kötüsü, karakterleri ve hatta sonuna dair spoiler içeren bilgiler bulunduğunu hatırlatalım. Ayrıca oyun için bazı görseller de sızdırıldı. Görselleri dilerseniz burada bulabilirsiniz. Görsellerde inanılmaz bir spoiler olduğunu söyleyemeyiz ancak yine de bazı detaylar bulunuyor. Oyuna dair bir şey öğrenmeden oynamak istiyorsanız görsellere de bakmamanızı tavsiye ederiz.

Resident Evil Village'ın resmi olarak 2021'de yayınlanacağı söylendi ancak sızdırılan bilgilerde oyunun Nisan 2021'de çıkacağı yazıyordu.

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