Steam'den yeni bir rekor: Eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısı 24.7 milyon

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Valve'in dijital oyun platformu olan ve PC oyunculuğunun uzun bir zamandır temel taşlarından biri olan Steam, geçtiğimiz saatlerde yeni bir rekor kırdı.

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Türkiye saati ile 18.00'da Steam'de aynı anda 24.776.635 kişi çevrimiçi durumdaydı ve bu da Steam için yeni bir rekor demek. En son geçtiğimiz nisan ayında Steam, 24.534.770 eş zamanlı çevrimiçi kullancı sayısına ulaşmıştı en yüksek sayı oydu. Steam 24.776.635 çevrimiçi kullanıcı ile yeni bir rekora sahip oldu.

Steam'in en yüksek çevrimiçi kullanıcı sayısına ulaştığı andaki Steam'de oyun oynayan kişi sayısı ise 7.122.784. Bu sayı Steam için bir rekor değil, Steam'in eş zamanlı olarak oyunda olan kullanıcı sayısı mart ayında yakaladığı 8.1 milyondu.

Mart ayındaki rekorun sebebi büyük bir ihtimalle salgındı. Dün ulaşılan sayının en büyük sebeplerinden biri Cyberpunk 2077. Geçtiğimiz günlerde aktardığımız üzere Cyberpunk 2077'nin daha ilk günden eş zamanlı oyuncu sayısı 1 milyonun üzerine çıkmıştı ve bu da bu tarz bir oyun için en yüksek oyuncu sayısıydı. Cyberpunk 2077 dışında bugün CS: GO'da da bariz bir yükseliş olduğunu söylemek gerek. İstatistikleri buradan kendiniz inceleyebilirsiniz.

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