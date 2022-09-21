Dijital bankacılık uygulaması Revolut'a 29 yeni kripto para birimi eklendi

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İngiltere merkezli dijital bankacılık uygulaması Revolut, ABD’deki müşterileri için Apex Crypto ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında Revolut, ABD’de Dogecoin (DOGE), Solana (SOL) ve Shiba Inu dahil olmak üzere 29 yeni kripto para birimini platformuna ekledi.

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Revolut Küresel Kripto Para Birimi Başkanı Mazen Eljundi, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, müşterilerimize çok daha çeşitli bir kripto seçeneklerine erişim sağlamak için token portföyümüzü dört katından fazla artırdık. Ayda 200.000 dolara kadar komisyonsuz olarak alım satım yapılabilir.”

Son olarak daha önce Revolut, ABD operasyonları için kripto varlık saklama hizmeti sağlamak üzere Paxos ile ortaklık kurmuştu ancak bu ilişkiyi Ağustos başında sonlandırmıştı.

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Revolut'a 29 yeni kripto para birimi ekleniyor