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    Kripto borsaları Cardano'nun Vasil yükseltmesine hazırlık yapıyor

    Ethereum'un Merge yükseltmesinin ardından şimdi de Cardano'nun (ADA), Vasil yükseltmesi gerçekleşmek üzere. Kripto para borsaları, hazırlıklarını yapmaya başladı.
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    Kripto borsaları Cardano'nun Vasil yükseltmesine hazırlık yapıyor
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    Son dönemde Cardano'nun Vasil hard fork'u için çalışmaların hızlandığını görüyoruz.  Son olarak geliştiricilerin hazırlıklarını ve testlerini tamamladıkları yükseltme için 22 Eylül işaret edilirken, Input Output'un verilerine göre ADA’nın likiditesinin yüzde 73’ünü taşıyan merkezi borsalar yükseltmeye hazır olduklarını belirtiyor. 

    Merkezi kripto para borsalarının büyük bir çoğunluğu kendi iç offchain yapılarına sahip. İşlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına borsalar para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alacaklar. Bu kısa süre zarfında kullanıcıların endişeye kapılması gerekmiyor.

    Konu ile ilgili hatırlatma yapmak gerekirse Cardano’nun arkasındaki Input Output’un CEO’su Charles Hoskinson, kısa süre önce hard fork talebinin topluluğa gönderildiğini ve başarıyla kabul edildiğini paylaşmıştı. Buna ek olarak Vasil hard fork uygulamasının artık son aşamasına girdiğini duyurmuştu. 

    Ayrıca Cardano ağının, genel ağ kararlılığına ve entegrasyonuna odaklanan Vasil yükseltmesi, içerisinde birçok detayı ve geliştirmeyi barındırıyor. Bu yükseltme, Cardano ağının kapasitesini yükseltecek ve daha yüksek işlem performansı, daha yüksek maliyet verimliliği sağlayacak. Ağın ikinci büyük yükseltmesi olma özelliği taşıyor.

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    makine26 1 gün önce

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