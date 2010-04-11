RIM, Blackberry 9300 üzerinde çalışıyor

Tablet iddialarıyla gündeme gelen RIM'in Blackberry 9300 üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Crackberry.net'de yayınlanan habere göre firmanın blackberry.net sunucularında 6 Nisan'da yaratılan XML dosyası, RIM'in Blackberry 9300'ü üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Tasarımının nasıl olacağı şimdilik bilinmeyen ancak dahili QWERTY klavyesi ve dokunmatik olmayan 320x240 piksellik ekranıyla 9300'ün Blackberry Curve 8500'in varisi olacağı konuşuluyor. Curve 8500'lerden farklı olarak da 9300'ün 802.11n ile 3G/HSPA yüksek hızlı bağlantı yeteneklerine sahip olması bekleniyor.