RIM, Blackberry Storm 2'i tanıttı

Amerika'nın en büyük akıllı telefonu üreticisi Research In Motion- RIM, ülkemizde de Vodafone aracılığıyla yaklaşık 4 aydır satılan Blackberry Storm'un yeni versiyonu Storm 2'i tanıttı.

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Son iki çeyrekte üst üste kendi rekorlarını kıran ve bu süreçte 15 milyondan fazla Blackberry cihazı satan RIM 1 sene önce ilk dokunmatik ekranlı modeli Storm'u kullanıcıya sunmuştu. Wi-Fi yeteneği olmamasıyla oldukça eleştirilen Storm, RIM'in patentli teknolojisi “Sure Press” ile farklı bir dokunmatik deneyimi kullanıcılarına sunuyordu.

Firma Storm'a yapılan Wi-Fi eleştirilerini dikkate almış olacak ki Storm 2'e Wi-Fi desteği eklemiş. Son çalışmalar sayesinde daha da geliştirilen SurePress teknolojisi ile daha hızlı ve hatasız dokunmatik deneyim sunan Storm 2'de, Storm'un 1Gb'lık dahili depolama alanı 2Gb'a, 128Mb'lık belleği de 256Mb'a çıkartılmış. 480*360 piksel çözünürlüğünde 65000 renklik 3.25-inç (8.3 santimetre) büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni nesil Storm'da, bir önceki nesildeki 3.2 Megapiksellik kameraya fotoğrafların bulanık çıkmasını önleyen görüntü stabilizasyon teknolojisi- Image stabilization desteği de eklenmiş. Dahili GPS, microSDHC girişi de bulunan Storm 2 ayrıca Blackberry OS 5.0 sayesinde CSS ve Java performansı yüksek internet kullanımı ile daha gelişmiş senkronizasyon imkanı sunuyor.

Storm'un biraz daha iyileştirilmiş versiyonu diyebileceğimiz Storm 2'nin GSM-HSPA uyumlu versiyonu dünyanın önde gelen operatörlerinden Vodafone ile Almanya, İngiltere, İrlanda, İspanya ve Hollanda'da 26 Ekimde, bu yılın sonuna doğru da Fransa, İtalya ve Güney Afrika Cumhuriyet'inde kullanıcıya sunulacak. RIM tarafından CDMA-EVDO 3G uyumlu versiyonu da doğrulanan Storm 2'nin Verizon aracılığıyla da yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.

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