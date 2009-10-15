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RIM, Blackberry Storm 2'i tanıttı

RIM, 2.dokunmatik Blackberry'sini tanıttı. İşte karşınızda Storm 2
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Amerika'nın en büyük akıllı telefonu üreticisi Research In Motion- RIM, ülkemizde de Vodafone aracılığıyla yaklaşık 4 aydır satılan Blackberry Storm'un yeni versiyonu Storm 2'i tanıttı.

RIM, Blackberry Storm 2'i tanıttı
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Son iki çeyrekte üst üste kendi rekorlarını kıran ve bu süreçte 15 milyondan fazla Blackberry cihazı satan RIM 1 sene önce ilk dokunmatik ekranlı modeli Storm'u kullanıcıya sunmuştu. Wi-Fi yeteneği olmamasıyla oldukça eleştirilen Storm, RIM'in patentli teknolojisi “Sure Press” ile farklı bir dokunmatik deneyimi kullanıcılarına sunuyordu.

Firma Storm'a yapılan Wi-Fi eleştirilerini dikkate almış olacak ki Storm 2'e Wi-Fi desteği eklemiş. Son çalışmalar sayesinde daha da geliştirilen SurePress teknolojisi ile daha hızlı ve hatasız dokunmatik deneyim sunan Storm 2'de, Storm'un 1Gb'lık dahili depolama alanı 2Gb'a, 128Mb'lık belleği de 256Mb'a çıkartılmış. 480*360 piksel çözünürlüğünde 65000 renklik 3.25-inç (8.3 santimetre) büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni nesil Storm'da, bir önceki nesildeki 3.2 Megapiksellik kameraya fotoğrafların bulanık çıkmasını önleyen görüntü stabilizasyon teknolojisi- Image stabilization desteği de eklenmiş. Dahili GPS, microSDHC girişi de bulunan Storm 2 ayrıca Blackberry OS 5.0 sayesinde CSS ve Java performansı yüksek internet kullanımı ile daha gelişmiş senkronizasyon imkanı sunuyor.

Storm'un biraz daha iyileştirilmiş versiyonu diyebileceğimiz Storm 2'nin GSM-HSPA uyumlu versiyonu dünyanın önde gelen operatörlerinden Vodafone ile Almanya, İngiltere, İrlanda, İspanya ve Hollanda'da 26 Ekimde, bu yılın sonuna doğru da Fransa, İtalya ve Güney Afrika Cumhuriyet'inde kullanıcıya sunulacak. RIM tarafından CDMA-EVDO 3G uyumlu versiyonu da doğrulanan Storm 2'nin Verizon aracılığıyla da yakın zamanda raflardaki yerini alması bekleniyor.

RIM, Blackberry Storm 2'i tanıttı
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DH Misafiri 9 yıl
duzeltme: storm 2 mi,htc hd2 mi, asus m20 mi ? diyecektim..
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iyi bir touch screen telefon da office word,excel,outlook uygulamalarını da kullanmak istiyorum, blackberry storm 2 mi? htc hd 2 mi?, asus m10 mu? sizce
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DH Misafiri 9 yıl
iyi bir touch screen telefon da office word,excel,outlook uygulamalarını da kullanmak istiyorum, blackberry storm 2 mi? htc hd 2 mi?, asus m10 mu? sizce
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DH Misafiri 9 yıl
çok severek kullandığım bi telefon , hiçbir sorunu yok iphonelar çok ayağa düştüğü için blackberry storm 2 çok çok iyi bi tercih görüntü kalitesi çok güzel ,interneti bbm i herşeyi çok kullanışlı..ilk zmnlar msj yazmakta zorluk çekiosun ama sonradan msj yazmak çok hoşuma gitmeye başladı herkese tavsiye ederim
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DoKuZuNCuKaPI 10 yıl
Şekil olarak çok hoşuma gidiyordu. Black Berry Storm da WLan olmaması beni direk soğuttu. Şimdide Storm 2 çıkarmışlar bi kaç ufak düzeltme ile. Pazarlama stratejisinin de böylesi görülmedi. Storm 3 de de 2. kamerayı koyarlar artık. Iphone desen eksiklikler diz boyu, Storm desen antun kuntin bi sürü şikayet. En iyisi N95 imle devam etmek.
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nuricomx 10 yıl
çok berbat bir telefon 2222 ye atılcak mesaj yazıyorsun aşağı kaydırınca bir isim atıyor kullanımı çok zor blackberry nin en kötü telefonu diyebilirim görüntüsü iyi ama bence en iyi telefonda yine rimden blackberry bold bis aboneligi olmadan çalışmıyor özellikleri ayrıca blackberyler arası bedava sesli mesaj sistemi var 30 saniye ve blackberry messengeri var özel bir sıkıştırma tekniği ile 1 gb internet blackberrylerde 80 gb bişey bitmek bilmiyor. gönderilen her yazı her döküman 128 bit olarak şifreleniyor.
Not:stormlardan uzak durun
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kbulamaci 10 yıl
RIM Amerikalı değil Kanadalı bir şirkettir. Yazının başındaki Amerikanın en büyük üreticisi deyimi yanlistir
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posses 10 yıl
çok guzel bi telefon
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erhaxx 10 yıl
iphone ile kıyaslanırmı . . .
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PAŞA 10 yıl

erhaxx

iphone ile kıyaslanırmı . . .



Ayrı kulvardaki 2 telefonu karşılaştırmak doğrumudur tartışılır... Bu arada Wi-fi olması iyi olmuş ama bana göre hala BB en iyisi Bold...
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..Knight.. 10 yıl
WI-FI desteğinin eklenmesi yerinde bir karar olmuş. Haber için teşekkürler.
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HuNTeR_1907 10 yıl
İlk Storm'da Wi-Fi önemli bir eksiklikti, Storm 2'de Wi-Fi desteğinin bulunması iyi olmuş.
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ulus11 10 yıl
deneyip göreceğiz bakalım:)
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