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    Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ile özel röportaj: Türkiye'de 10 yıl

    Geçtiğimiz gün katıldığımız Riot Games basın toplantısında Riot Games Türkiye Müdürü Erdinç iyikul ile kısa bir röportaj yaptık. Türkiye'de 10. yılını kutlayan Riot Games'in 2022 yılını konuştuk.

    Geçtiğimiz günlerde Riot Games, Türkiye'deki 10. yılını kutlamak için bir basın etkinliği düzenledi ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul ile kısa bir röportaj yapma fırsatımız oldu. Takipçilerimizin de yakından tanıdığı Erdinç İyikul ile hem bu 10 senedeki başarıları konuştuk hem de son projeleri ve gelecekteki projeleri konuştuk. 2022 yılında özellikle Valorant tarafında bizler için büyük iki işe imza atan Riot Games şüphesiz şu anda ülkemizdeki en önemli şirketlerden birisi. Valorant dışında son günlerde çıkmış olan Afet isimli League of Legends romanı ve Netflix dizisi Arcane hakkında da ufak bir sohbet gerçekleştirdik.

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