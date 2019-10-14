Ripple'ın CEO'su Bitcoin'e meydan okudu

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Anthony Pompliano’nun Off The Chain Podcast'ine katılan Brad Garlinghouse, Twitter üzerinden gelen sorulara karşı hazırlıksız cevaplar verdi.

Aslında kendisinin de bir Bitcoin boğası olduğunu söyleyen Garlinghouse, bankalara, kurumlara ve insanlara karşı mücadele edilen günümüz dünyasında Bitcoin'in bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Zamanında Bitcoin yatırımı yaptığını, fakat sistemin, ''biraz daha farklı yaklaşım belirleme'', ''daha geniş çaplı bir adaptasyon sağlama'' ve ''daha fazla insanı daha hızlı sürede etkileme'' gibi sorunları barındırdığını düşünüyormuş. Bu sorunların, Ripple ile bir nebze olsun çözüldüğünü ve çözülmeye devam ettiğini ekliyor.

Bu alanda Ripple için çalışan geliştiricilerin sektöre erken giren deneyimli mühendislerden oluştuğunu ve özellikle de ölçeklendirme zorlukları üzerinde çalıştıklarını belirtmekte fayda var.

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Bitcoin her ne kadar sektör devi olsa da Garlinghouse, ödeme problemlerini çözemeyeceğini düşünüyor. Bunu, Bitcoin'in temel taşlarından biri olan Proof of Work'ün, ölçeklenebilir perspektifi önemli ölçüde kısıtlayıcı olmasına bağlıyor.

Garlinghouse, son olarak ekliyor:

''XRP defteri, işlem başına yaklaşık 1000 kat daha hızlı ve işlem başına 1.000 kat daha ucuz. Bu dönemde kripto ve blockchain için türünün tek örneği.''

https://www.ccn.com/ripple-ceo-xrp-bitcoin-bear-paymenst/