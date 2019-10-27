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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi

    FinTech Abu Dhabi 2019’da, Ripple’nin Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın genel müdürü, bir gün yüz milyonlarca insanın mikro ödemelere güveneceğini söyledi.
    7 sa.
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    6
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Navin Gupta'ya göre, XRP gibi kripto varlıkları, mikro ödemeler dünyasında bir devrimi tetiklemek için mükemmel bir teknoloji. Mikro ödemeler açısından dünyadaki açığı şu sözleriyle açıklıyor: “Bir web sitesinin zaten milyonlarca abonesi olduğunu varsayalım ve bir doygunluk noktasına ulaşıyor. Size 10 kuruştan sadece bir makale okuma hakkı vermek istiyor… Ama bugün dünyada Emily'den 10 kuruş kabul edip onu yayıncıya ödeyebilecek hiçbir ödeme sistemi yok.''

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    ''Hiç kimse bunu hızlı bir şekilde makul bir fiyata yapamaz, böylece diğer taraftaki bir düğmeye basar ve makaleyi okuyabilir. Fakat kriptolar yapabilir. Neredeyse ihmal edilebilir bir maliyetle, Emily'nin bir makaleyi okumasına izin verebilirler. Bu nedenle mikro ödemeler, çok sayıda yayıncının aradığı, Emily gibi yüz milyonlarca müşteriye gidip onlara çerez niteliğindeki içerikleri sunabilecekleri bir alandır”

    Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi
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    Bir diğer büyük potansiyel kullanım durumu, milyar dolarlık video oyunu endüstrisinde ortaya çıkabilir. Gupta, oyun içi sanal eşyaların mikro ödemeler için potansiyel bir ana pazar olduğuna işaret ediyor ve kendi oğlunun dahi hazır ve beklemede olduğunu söylüyor. Örnek veriyor:

    ''Sanal kılıç kazanıyor. Farklı şeyler kazanacak ama yapmak istediği şey sanal kılıcını gerçek bir dondurmaya dönüştürmek. Sanal kılıcını bir dolara, onu isteyen bir başkasına satmak istiyor. Bir sonraki seviyeye geçmek ve bunu dondurmaya dönüştürmek istiyor. Dünyada bunu yapmasına izin veren bir ödeme sistemi yoktur.''

    ''Herkesin -kılıcın değerlidir- demesine, video oyununda ve sosyal medyada herkes değerli bir şey kazanmış olmasına rağmen, ihtiyacı olan şey dondurma. Yani yapabileceğimiz şey, bu dijital varlığı ondan almak ve XRP aracılığıyla bunu reel para biriminde bir dükkanda alabileceği bir dondurmaya dönüştürmek.''

    Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi
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    ''Bunlar, bastırılmış talebin yer aldığı yüz milyonlarca müşteriyi beklemekte olan dev pazarlardır, ancak biz onları başarısız kılıyoruz çünkü mikro ödemeler sistemi yok. Ripple'da, şirketlere yatırım yaparak, ekosistemde çalışarak ve işlerini yapmalarına yardımcı olarak değiştiriyoruz. Ve bu, vakti gelmiş bir fikir.”



    https://dailyhodl.com/2019/10/27/ripple-executive-says-xrp-and-crypto-assets-poised-to-grab-millions-of-customers-in-micropayments-revolution/ Yorum Yaz
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