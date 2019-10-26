Çin ilk kripto yasasını çıkarıyor

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Rapor başına, yeni düzenleyici çerçeve kriptografi uygulaması ve şifrelerin yönetimi için standartlar koymayı amaçlamaktadır. Yeni düzenleyici çerçevede, merkezi şifreleme ajansının rolü, kamu şifreleme çalışmalarına öncülük etmek, endüstri için rehberler ve politikalar oluşturmak.

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Eylül ayında bir Çin yetkilinin onayladığı gibi, kanunun yaklaşmakta olan bir Çin ulusal kripto para biriminin temelini oluşturması muhtemel. Fakat lansmanı için herhangi bir zaman belirtilmemiş.

Bu arada, geçtiğimiz hafta, Facebook’tan Mark Zuckerberg, dijital para birimlerindeki Çin üstünlüğünün aşikar olduğunu ve milletvekillerine Libra stabil coini satma girişimlerinde bunun ABD dolarını riske sokabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, resmi bir açıklamasında, “Çin önümüzdeki aylarda benzer bir fikri ortaya çıkarmak için hızla ilerliyor. Burada sadece oturup kabul edemeyiz, çünkü Amerika bugün lider ve inovasyon yapmazsak her zaman lider kalacak” diye durumun vahimiyetini belirtti.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkeyi blockchain teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmaya çağırdı. Görünen o ki, blockchain teknolojisinin ve kripto paraların bu kimileri tarafından beklenmeyen yükselişi ve devamlılığı, bırakın bireyleri, uluslar düzeyinde atılımlar yapmayı mecburi kılıyor.

https://cointelegraph.com/news/china-passes-first-ever-crypto-law-going-into-effect-january-2020