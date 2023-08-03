Robinhood’un kripto gelirleri düşüşte

Tam Boyutta Gör Şirketler, birer birer, yılının ikinci çeyreğine ilişkin verilerini açıklıyor. Onlardan biri de Robinhood. Robinhood’un yaptığı açıklamaya göre şirketin kripto gelirleri, önceki çeyrekte 38 milyon dolardı. 2. çeyrekte ise 31 milyon dolara geriledi.

Robinhood’un kripto para birimlerinden, işlem bazında elde ettiği gelir, daha az müşterinin işlem yapması nedeniyle yüzde 18 geriledi. Ayrıca, alım satım yapan müşteri sayısının da yüzde 6 oranında gerilediği açıklandı. Öte yandan trader başınan kavramsal hacimler de ise yüzde 15’lik düşüş var.

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Tüm kripto ekosistemi için atmosferin zorlu olduğunu söyleyen şirket, sektörde gelişmeye devam ettiklerinin de sinyalini verdi. Bu doğrultuda Robinhood’un, bu yıl içinde müşterilerin kripto paraları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayacak gözetim dışı bir cüzdanı tanıtma planları bulunuyor.

Robinhood, geçen ay, kripto ticaret hacminin Mayıs ayında Nisan ayına göre yüzde 43 düştüğünü açıkladı. Daha önce de Mayıs ayının işlem hacminin, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 68 daha düşük olduğunu belirtmişti.

Robinhood’un net geliri ne kadar?

Kaliforniya merkezli Robinhood’un net geliri, bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10 arttı ve 486 milyon dolara ulaştı. Şirket, ikinci çeyrekte net gelirini 25 milyon dolara yükseltti.

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