Yasaklara rağmen Binance’in en büyük pazarı hala Çin! Türkiye üçüncü sırada

Wall Street Journal’ın haberine göre Çinli kullanıcılar, Mayıs ayında Binance’te 90 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Bu da aslında Çin gibi yasakçı bir ülke için oldukça yüksek bir miktar. Çin, 2021 yılında kripto paraları yasaklamıştı. Belgelere dayandırılan haberine göre ise yasaklar çok işe yaramış gibi görünmüyor. 90 milyar dolarlık hacmin büyük bir kısmı vadeli işlemlerden geliyor.
Türkiye üçüncü sırada
The Block’un verilerine göre de Binance'in toplam kombine spot ve Bitcoin vadeli işlem hacmi Mayıs ayında 670 milyar doları aştı. WSJ’nin raporunda Binance’in Çin’den sonraki en büyük pazarları arasında Güney Kore, Türkiye ve Vietnam var.
Mission Control’de yer alan datalara göre mayıs ayı itibariyle 911 bin 650’si aktif olmak üzere toplamda 5,6 milyon Çin merkezli Binance kullanıcısı var. Borsanın toplam kayıtlı kullanıcı sayısı ise 128 milyonun üstünde. Bu arada Binance’in, WSJ’nin iddialarını reddettiğini de belirtelim. Şirket sözcüsü, borsanın Çin’de engelli olduğunu ve Çinli kullanıcıların erişimine kapatıldığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü