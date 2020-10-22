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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi

    ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nda (NREL) görevli bilim insanları ısındığında renk değiştiren ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirdi.
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    Alternatif Enerji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi
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    Pencere görünümlü güneş panelleri, azalan maliyetlerle birlikte gün geçtikçe cazip hale geliyor. Bu alanda yürütülen çalışmalar da haliyle hız kazanmış durumda. ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nda (NREL) görevli bilim insanları ise ısındığında renk değiştiren ve aynı zamanda elektrik üretmeye başlayan pencere çözümüyle bu alanda farklılık yaratmaya çalışıyor.

    Evlerimizin aydınlık olmasını sağlayan şeffaf camlar, yaz aylarında ise güneş ışığı alan odalarımızın sıcaktan kavrulmasına neden oluyor. Perde gibi çözümlerle kısmen önüne geçebileceğimiz bu sorun, her zaman tercih sebebi değil.

    Ayrıca Bkz. "NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler"

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    NREL araştırmacıları ise bu duruma, daha çok gözlük kullananların uzun yıllardır aşina olduğu ve kolormatik cam olarak bildiğimiz fotokromik cam teknolojisi ile şeffaf veya yarı şeffaf güneş paneli teknolojisini harmanlayarak bir çözüm bulmaya çalışmış. Yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik hale dönüştürülen ve arzu edildiğinde aktif olan fotokromik cam teknolojisi, bilindiği üzere parlak ışıkta gözlük camlarının kararmasını sağlıyor. Şeffaf ya da yarı şeffaf güneş paneli teknolojisi ise verimlilikteki artış sayesinde artık pencere olarak da kullanılabiliyor.

    7 saniyede renk değiştiriyor

    Bilim insanlarının termokromik fotovoltaik adını verdiği bu teknolojide yüzey sıcaklığı belli bir seviyeye ulaşan cam renk değiştirerek eve daha az güneş ışığı girmesini ve içerisinin daha serin kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda güneşten gelen bu ışık, elektrik üretmek için kullanılıyor.

    Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi
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    NREL ekibinin geliştirdiği pencere teknolojisinde, içinde solvent buharı bulunan iki cam arasına yerleştirilmiş ince bir perovskit tabaka kullanılıyor. Düşük nem ortamında şeffaf kalan perovskit normal bir pencere görevi görürken sıcaklık belli değerlerin üstüne çıktığında ise solvent buharı, perovskit kristellerinin kendilerini yeniden düzenlemesini sağlıyor. İlk etapta zincir haline gelen kristaller sonrasında bir tabaka ve son olarak ise küp halini alıyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak ortaya çıkan bu olayda ise her şekil, pencerenin farklı renklere bürünmesini sağlıyor. Bu sayede ise ışık şiddeti oranında engellenebiliyor.

    Cam, 35 ila 46 °C sıcaklığa ulaştığında daha açık olan sarıdan daha koyu kahverengiye sadece 7 saniye gibi kısa bir sürede geçiş sağlıyor. Bilim insanlarının geldiği mevcut aşama oldukça anlamlı, zira ilk testlerde sadece tek bir renge geçiş sağlamak için 65.5 ila 79.4 °C sıcaklığa ve üç dakikalık süreye ihtiyaç olduğu belirtilmiş.

    Mevcut haliyle ev içi sıcaklığı düşürerek klima kullanımı ciddi oranda azaltacağı düşünülen teknoloji, elektrik faturalarına da olumlu katkı sağlayacaktır. NREL ekibi, gerçek hayat verilerini görebilmek için geliştirilecek prototipin bir yıl gibi kısa bir süre içinde üretilebileceğine inanıyor. Araştırma sonuçları Nature Communications dergisinde yayınlanmış durumda.



    https://newatlas.com/materials/smart-windows-thermochromic-tinting-photovoltaic-solar-cells/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün en beğenilen
    O zaman bizimde hemen buna eşdeğer milli bir pencere yapmamız lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Normandia_06 (Yalçın ) 23 sa. dımmışali
    Yerli ve milli diyeceksin :) Adamlar her b... yerli ve milli demeye başladı :XD
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    khrmndgn (Kahraman Doğan) 19 sa.
    Renk değiştiren pencere vergisi alırlar. güneşten elektrik üretiyoruz diye ötv alılar. güneşi eskitiyoruz diye yıpranma bedeli alırlar. beleş kullanmak yok. o gelişmiş ülkelerde hayal olur.
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    wolferto (mehmet öz) 20 sa.
    haberle yorumlar ne alakasız la teknoloji kanalinda her konuda siyaset yapilabiliyor.müzelik insanlarsınız he
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa. wolferto
    Sanırım ters psikoloji yapıyorlar. Böyle alakalı, alakasız herşeyi siyasete getirip kendilerini kaale almamamıza yolaçmaya çalışıyorkar ki, bence gayet başarılılar bu konuda. Ben ikna oldum.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün en beğenilen
    O zaman bizimde hemen buna eşdeğer milli bir pencere yapmamız lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Normandia_06 (Yalçın ) 23 sa. dımmışali
    Yerli ve milli diyeceksin :) Adamlar her b... yerli ve milli demeye başladı :XD
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