Roccat, oyunculara özel dizüstü bilgisayarı Gamerbook'u satışa sundu

Almanya merkezli bilgisayar üreticisi Roccat, donanım özellikleriyle oyun tutkunlarına hitap eden bilgisayarı Gamerbook'u satışa sundu. Roccat firmasının ürettiği Gamerbook adı verilen dizüstü bilgisayarda 1.6 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i7-720QM işlemci bulunuyor. Sistem belleği miktarının 4GB DDR 3 olarak belirlendiği dizüstü bilgisayarlarda depolama alanı ihtiyacı 320 GB kapasiteli sabit diskler ile sağlanıyor. Roccat, Gamerbook'larda 15.6 inç boyutlu Full HD ekran kullanmayı tercih etmiş. Oyunculara hitap ettiğini belirttiğimiz bilgisayarlarda 1 GB bellekli GeForce GTX 260M ekran kartı kullanılıyor. İşlemci, RAM ve ekran kartı gibi bileşenlerle oyunlarda yüksek performans vaad eden Gamerbook'larda 2 mp dahili kamera, DVD yazıcı, 7/1 kart okuyucu, HDMI çıkışı, WiFi, Bluetooth gibi bileşenler standart olarak yer alıyor. Gamerbook dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak işletim sistemi tercihi Windows 7'den yana yapılmış.

Roccat firmasının donanım özellikleri ve ürün adıyla oyunculara hitaben ürettiği Gamerbook dizüstü bilgisayarlar 1955$ satış etiketiyle piyasaya sunuldu