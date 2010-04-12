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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roccat, oyunculara özel dizüstü bilgisayarı Gamerbook'u satışa sundu

Roccat, donanım özellikleriyle oyunculara hitap eden dizüstü bilgisayarı Gamerbook'u satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Almanya merkezli bilgisayar üreticisi Roccat, donanım özellikleriyle oyun tutkunlarına hitap eden bilgisayarı Gamerbook'u satışa sundu. Roccat firmasının ürettiği Gamerbook adı verilen dizüstü bilgisayarda  1.6 Ghz işlem hızına sahip Intel Core i7-720QM işlemci bulunuyor. Sistem belleği miktarının 4GB DDR 3 olarak belirlendiği dizüstü bilgisayarlarda depolama alanı ihtiyacı 320 GB kapasiteli sabit diskler ile sağlanıyor. Roccat, Gamerbook'larda 15.6 inç boyutlu Full HD ekran kullanmayı tercih etmiş. Oyunculara hitap ettiğini belirttiğimiz bilgisayarlarda 1 GB bellekli GeForce GTX 260M ekran kartı kullanılıyor. İşlemci, RAM ve ekran kartı gibi bileşenlerle oyunlarda yüksek performans vaad eden Gamerbook'larda 2 mp dahili kamera,  DVD yazıcı, 7/1 kart okuyucu, HDMI çıkışı, WiFi, Bluetooth gibi bileşenler standart olarak yer alıyor. Gamerbook dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak işletim sistemi tercihi Windows 7'den yana yapılmış.
Roccat firmasının donanım özellikleri ve ürün adıyla oyunculara hitaben ürettiği Gamerbook dizüstü bilgisayarlar 1955$ satış etiketiyle piyasaya sunuldu

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MxFxOx 8 yıl
milletle "benim söylemediğim bişey geçiyorlar"
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DH Misafiri 9 yıl
Alienware'lere göre ince görünüyor...
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JasoNBuraK 9 yıl
Sen git "Gamerbook" yap , sonra GTX260 ekran kartı koy. Fiyat da 2000 dolar olsun.
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DH Misafiri 9 yıl
çok pahalı
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Yazılımcı Online 9 yıl
Bu fiyata kesinlikle satamaz. Asus dururken bunu almam şahsen. G51 G61 vs.
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