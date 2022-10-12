ROCCAT premium oyuncu kulaklığını duyurdu

ROCCAT SYN MAX Air özellikleri ve fiyatı
ROCCAT SYN MAX Air kablosuz kulaklık modeli alıştığımız boyutların aksine 50mm Nanoclear dinamik sürücülerle geliyor. Turtle Beach mühendislerinin de dokunuşuyla en iyi 3D ses kalitesine odaklanıyor. Superhuman Hearing teknolojisi gerçek dünyada insan kulağının duyabileceği sesleri ve yönlerini sağlamaya çalışıyor.
Kristal berraklığında ses sunan Truspeak mikrofon ise aşağı doğru indirildiğinde kendisini sessize alıyor. Stellar Wireless teknolojisi ise gecikmesiz ses iletimi sağlıyor. Diğer taraftan Bluetooth ile oyun seslerini alırken bir yandan da Discord gibi görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz.
Fiziki kontrollere sahip kulaklığın şarj istasyonu da RGB aydınlatmalı. AIMO uygulaması aydınlatmanın uyumlu diğer ROCCAT ürünleri ile senkronize olmasını sağlıyor. Kulaklık tek şarj ile 16 saat kullanılırken 15 dakikalık şarj ile de 3 saatlik süre kazanılabiliyor. ROCCAT SYN MAX Air kablosuz kulaklık modeli 250$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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