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    RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu

    Humble Bundle, 2016 yılında piyasaya sürülen RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation'ı ücretsiz yaptı. Siz de oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu
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    Bedava oyun denilince akla ilk gelen sitelerden olan Humble Bundle, ücretsiz bir oyunla daha karşımıza çıktı. Site 2016 yılında piyasaya sürülmüş olan Gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu Ashes of Singularity: Escalation’ı 48 saatliğine ücretsiz yaptı. Oyun talep edildikten sonra Steam kütüphanesine ekleniyor.

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    İlk olarak Mart 2016’da piyasaya sürülen ve DirectX 12 desteği ile çıkan ilk oyun olan Ashes of the Singularity için bir ek paket olarak Kasım 2016’da çıkan Escalation, hatırlanacağı üzere asıl oyuna ihtiyaç duymadan oynanabiliyordu. Ana oyuna ek olarak yeni birimler, haritalar ve geliştirmeler içeren ek paket, 2017 yılında Ashes of Singularity ile birleştirilerek tek oyun olarak yayınlanmıştı.

    Binlerce birimin gerçek zamanlı olarak savaştığı oyun piyasaya sürüldüğü dönemde görece yüksek donanım ihtiyacıyla dikkat çekmişti. Genelde ortalama inceleme puanları alan Ashes of Singularity: Escalation, bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji oyunu arayanların fırsat verebileceği bir yapım.

    RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu
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    Ashes of Singularity: Escalation’ı ücretsiz olarak edinebileceğiniz sayfaya buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videosuna ise aşağıda göz atabilirsiniz.

    Minimum:

    • İşletim Sistemi:  Windows 10 / 8.1 / 7 (64 bit)
    • İşlemci: 4 çekirdekli Intel / AMD işlemci
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Ekran Kartı: 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce 660 / AMD R7 360 veya daha iyisi
    • DirectX: Sürüm 11
    • Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

    Önerilen:

    • İşletim Sistemi:  Windows 10 (64 bit)
    • İşlemci: Intel Core i5 veya eşdeğeri
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: 4 GB GDDR5 NVIDIA GTX 970 / AMD R9 390 veya daha iyisi
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    SuperVisör (mahir cam) 1 hf.
    Dune 2000 üstüne strateji oyun yok efsane
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Asla oynamayacağım bir oyun ama sırf beleş diye kütüphaneye ekledim teşekkürler.
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    tobepeople 1 hf.
    Ben de bunu uçak sanıp geçmiştim; gerçi sevmedim benden pas , teknolojik oyunları sevemiyorum nedense..
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    carlos1111 1 hf.
    Ben bunu AMD Benchmark sanıyordum, meğersem RTS oyunuymuş.
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    hanahmet (ahmet han ayas) 1 hf.
    Empire Earth tadında bir oyun yok. Yeni bilgisayarlar da Empire Earth oyununu açmıyor. Çözüm de bulamadım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    darkhan1 (uur kara) 1 hf. hanahmet
    Ben halen BFME 1 vs 2 yi modları ile oynuyorum. Tavsiye ederim :)
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