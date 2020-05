RTS oyunu Ashes of Singularity: Escalation, Humble Bundle’da ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Bedava oyun denilince akla ilk gelen sitelerden olan Humble Bundle, ücretsiz bir oyunla daha karşımıza çıktı. Site 2016 yılında piyasaya sürülmüş olan Gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunu Ashes of Singularity: Escalation’ı 48 saatliğine ücretsiz yaptı. Oyun talep edildikten sonra Steam kütüphanesine ekleniyor.

Ayrıca Bkz. "PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler"

İlginizi Çekebilir

Humble Bundle’ın Kovid-19 paketi, bir haftada 6.5 milyon dolar topladı

İlk olarak Mart 2016’da piyasaya sürülen ve DirectX 12 desteği ile çıkan ilk oyun olan Ashes of the Singularity için bir ek paket olarak Kasım 2016’da çıkan Escalation, hatırlanacağı üzere asıl oyuna ihtiyaç duymadan oynanabiliyordu. Ana oyuna ek olarak yeni birimler, haritalar ve geliştirmeler içeren ek paket, 2017 yılında Ashes of Singularity ile birleştirilerek tek oyun olarak yayınlanmıştı.

Binlerce birimin gerçek zamanlı olarak savaştığı oyun piyasaya sürüldüğü dönemde görece yüksek donanım ihtiyacıyla dikkat çekmişti. Genelde ortalama inceleme puanları alan Ashes of Singularity: Escalation, bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji oyunu arayanların fırsat verebileceği bir yapım.

Tam Boyutta Gör

Ashes of Singularity: Escalation’ı ücretsiz olarak edinebileceğiniz sayfaya buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Oyunun sistem gereksinimleri ve oynanış videosuna ise aşağıda göz atabilirsiniz.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 / 8.1 / 7 (64 bit)

İşlemci: 4 çekirdekli Intel / AMD işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce 660 / AMD R7 360 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 veya eşdeğeri

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB GDDR5 NVIDIA GTX 970 / AMD R9 390 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.