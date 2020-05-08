PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

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PlayStation Store'da 'Gizli Değerler' (Hidden Gems) başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Control oyunu şu anda %50 indirimle 129 TL'ye satın alınabiliyor. Geçtiğimiz yılın en sevilen metroidvania oyunu Bloodstained: Ritual of the Night ise yine %50 indirimle 89 TL'ye inmiş durumda.

Gizli Değerler kampanyası 21 Mayıs TSİ 02.00'da sona erecek. Ayrıca şu anda 90 TL altı oyunlar (14 Mayıs'ta sona eriyor) ve Büyük Japon İndirimleri (9 Mayıs'ta sona eriyor) de devam ediyor. Gizli Değerler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Control -- 129,50 TL

-- 129,50 TL The Surge -- 25,20 TL

-- 25,20 TL The Technomancer -- 16,80 TL

-- 16,80 TL Life is Strange 2 Tüm Sezon -- 107,60 TL

-- 107,60 TL Life is Strange Season Pass -- 15,20 TL

-- 15,20 TL Unravel Yarny Paketi -- 48,00 TL

-- 48,00 TL Bloodstained: Ritual of the Night -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Little Nightmares Complete Edition -- 27,80 TL

-- 27,80 TL Outward -- 80,55 TL

-- 80,55 TL Asetto Corsa Ultimate Edition -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Payday Crimewave Edition -- 21,00 TL

-- 21,00 TL Payday 2 Crimewave Edition -- 32,85 TL

-- 32,85 TL Mutant Year Zero: Road to Eden -- 79,50 TL

-- 79,50 TL Stellaris: Standard Edition -- 89,50 TL

-- 89,50 TL Arise: A Simple Story -- 62,30 TL

-- 62,30 TL Thronebreaker: The Witcher Tales -- 44,50 TL

-- 44,50 TL Surviving Mars -- 53,60 TL

-- 53,60 TL Subnautica -- 77,72 TL

-- 77,72 TL ABZU -- 44,50 TL

-- 44,50 TL Brothers: A Tale of Two Sons -- 16,80 TL

-- 16,80 TL Valfaris Tam Metal Modu -- 69,00 TL

-- 69,00 TL Real Farm -- 4,50 TL

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