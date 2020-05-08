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    PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

    PlayStation Store'daki yeni kampanya kapsamında şu anda Control ve Bloodstained: Ritual of the Night gibi oyunlar %50 indirimle satın alınabiliyor.
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    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,3b
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler
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    PlayStation Store'da 'Gizli Değerler' (Hidden Gems) başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

    2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Control oyunu şu anda %50 indirimle 129 TL'ye satın alınabiliyor. Geçtiğimiz yılın en sevilen metroidvania oyunu Bloodstained: Ritual of the Night ise yine %50 indirimle 89 TL'ye inmiş durumda.

    Gizli Değerler kampanyası 21 Mayıs TSİ 02.00'da sona erecek. Ayrıca şu anda 90 TL altı oyunlar (14 Mayıs'ta sona eriyor) ve Büyük Japon İndirimleri (9 Mayıs'ta sona eriyor) de devam ediyor. Gizli Değerler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

    • Control -- 129,50 TL
    • The Surge -- 25,20 TL
    • The Technomancer -- 16,80 TL
    • Life is Strange 2 Tüm Sezon -- 107,60 TL
    • Life is Strange Season Pass -- 15,20 TL
    • Unravel Yarny Paketi -- 48,00 TL
    • Bloodstained: Ritual of the Night -- 89,50 TL
    • Little Nightmares Complete Edition -- 27,80 TL 
    • Outward -- 80,55 TL
    • Asetto Corsa Ultimate Edition -- 53,70 TL
    • Payday Crimewave Edition -- 21,00 TL
    • Payday 2 Crimewave Edition -- 32,85 TL
    • Mutant Year Zero: Road to Eden -- 79,50 TL
    • Stellaris: Standard Edition -- 89,50 TL
    • Arise: A Simple Story -- 62,30 TL
    • Thronebreaker: The Witcher Tales -- 44,50 TL
    • Surviving Mars -- 53,60 TL
    • Subnautica -- 77,72 TL
    • ABZU -- 44,50 TL
    • Brothers: A Tale of Two Sons -- 16,80 TL
    • Valfaris Tam Metal Modu -- 69,00 TL
    • Real Farm -- 4,50 TL


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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mgundog (m gundog) 1 hf. en beğenilen
    4 hafta oldu ps4 ten xbox one s e geçeli 1 senemi ps4 le boşa geçirmişim xpass üyelikle oyuna doymamak elde değil
    Yanıtla +20
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    Kontraktif Koful (Emir ) 1 hf.
    o kadar gizliki indirimi göremiyoruz
    Yanıtla +19
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    Rachsuchtig 1 hf. Yoizhik
    RTX ekran kartı almışsın 40 liranın lafını yapıyorsun
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 hf. Rachsuchtig
    Orada önemli olan genele tanınmış bir haktan faydalanamamak. Ha ben amazon'dan zaten ucuza almamış olsam kartı geri gönderir o haktan faydalanabileceğim bir yerden (Vatan, İtopya vs) alırdım. Çokta dert etmiyorum o yüzden.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Evde kalmaktan kafayı sıyırmışsınız. Boş boş birbirinizle atışıyorsunuz :) İngiliz kraliyet ailesinden sanki tiplere bak :D
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    eren1can 1 hf. yeni yorumcu
    o kadar gizliki indirimi göremiyoruz bile. Bu kadar gizli olmasaydı keşke
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    PeTeRPaNN (Osman Şimşek) 1 hf.
    %50 indirimle 130 lira hey yavrum hey
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    pkm ( M60A3) 1 hf.
    Son son yaptıkları ayrimcilik ve zaten yuksek olan fiyatlandırma konusunda temiz her yil 1000lirami yiyen PS konsolundan sattim kurtuldum bir çırpıda. İletisim dunyasinin turkcell i gibi yıllarca oyun dunyasinin PS sistemine boşuna katlanmışım. PS almak pismanliktir...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    redar 1 hf. pkm
    Laughs in games... Kusura bakmayın fakat bunu diyebilmek için sadece belli başlı oyunları oynuyor olmak lazım. Fifa, PES, CoD, AC oynuyorsanız tamam ve fakat jenerasyon boyunca çıkan; Bloodborne, Infamous, Gran Turismo Sport, Until Dawn, Persona 5, Ratchet and Clank, Yakuza serisi, Horizon Zero Dawn, Day’s Gone, Marvel’s Spider-Man, God of War gibi oyunları oyunları oynayanlar ya da Nier Automata, Nioh, Detroit, Death Stranding gibi diğer platformlara sonradan çıkan oyunları oynayanlar için PlayStation bulunmaz bir cihazdı.





    Bu nedenledir ki anakronik bir yaklaşımla, artık cenazesi dans eden zenci adamlar tarafından kaldırılmış 7 yıllık konsol için “Almak pişmanlıktır” derseniz, insanlar kaba taraflarıyla gülerler. 2014 yılında 1500 liraya Batman ile aldığım bu konsolla, aynı dönemde alınacak hangi alet aşık attı 6 senedir de almak pişmanlık olsun? Sadece Bloodborne’a gömdüğüm binlerce saat ile hakkını çıkardı alet saha ilk sene.



    Elbette siz aleti daha iki sene önce aldıysanız, evet o bağlamda “Ölen konsolu almak ahmaklıktır.” şeklinde bir iddiada bulunulabilir.





    Ülkenin bozulan ekonomisiyle birlikte artan döviz ve düşen Türk lirası değerini göz ardı ederek, bitmiş bir jenerasyon savaşının mağlup tarafının göz boyayan kampanyalarıyla yahut piyasaya yeni girmiş paralı bir tarafın kitle kazanmak için yaptığı işe bakarak yorum yapmak cidden komik.





    Bu arada Hidden Gems indirimiyle alakalı olarak, indirimde satılan oyunların pek çoğu PS Now’da ücretsiz. Almak yerine o kanalı kullanabilirsiniz.



    Özellikle Control son zamanlarda platinlediğim en iyi oyundu ve fakat belirtmek gerekir ki oyunda kullanılan fizik motoru PS4’ün halledebileceğini bir seviyede değil, çatışmaların şiddetlendiği ve paranormal güçlerinizi kullanarak çevreyi parçaladığınız zaman çok ciddi fps düşüşleri yaşanıyor. Mümkünse PC’de ya da Pro/One X gibi baz konsollardan hariç konsollarda oynayın.



    İyi oyunlar.
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    muro1234321 (Murat Gunel) 1 hf.
    Keşke bir oyun bedava olsa diye ps store didik didik arayanlar burada mı?
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    efe810 (efe ursavas) 1 hf.
    Ya bu genel tüm haber siteleri ps indirim yapınca hemen haber ediyolar xbox tarafında indirimsiz bi gün yok örn: assassins creed indirimleri filan kimse haber etmiyor xboxın günahı nedir ya hahsj
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    redar 1 hf. efe810
    Kimse satın almadı 😂
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    beto. (Berat Şengül) 1 hf.
    Az kaldı devlet konsollara vergi geçirmeyi bıraktığı gibi xbox alıp PlayStationdan sonsuza kadar kurtuluyorum. Bütün tayfa bekliyoruz 😂
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 hf. beto.
    O vergi geçici bir süreliğine mi geldi hocam?
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    Kontraktif Koful (Emir ) 1 hf.
    o kadar gizliki indirimi göremiyoruz
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    mgundog (m gundog) 1 hf. en beğenilen
    4 hafta oldu ps4 ten xbox one s e geçeli 1 senemi ps4 le boşa geçirmişim xpass üyelikle oyuna doymamak elde değil
    Yanıtla +20
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8298 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    control, ps store ve
    6 etiket daha ps store indirimleri playstation store playstation store indirimleri playstation 4 playstation 4 oyunları Yazılım
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