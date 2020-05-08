PS Store'da 'Gizli Değerler' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

PlayStation Store'da 'Gizli Değerler' (Hidden Gems) başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. İki hafta sürecek olan yeni kampanya döneminde birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.
2019'da GOTY ödülüne aday gösterilen Control oyunu şu anda %50 indirimle 129 TL'ye satın alınabiliyor. Geçtiğimiz yılın en sevilen metroidvania oyunu Bloodstained: Ritual of the Night ise yine %50 indirimle 89 TL'ye inmiş durumda.
Gizli Değerler kampanyası 21 Mayıs TSİ 02.00'da sona erecek. Ayrıca şu anda 90 TL altı oyunlar (14 Mayıs'ta sona eriyor) ve Büyük Japon İndirimleri (9 Mayıs'ta sona eriyor) de devam ediyor. Gizli Değerler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
- Control -- 129,50 TL
- The Surge -- 25,20 TL
- The Technomancer -- 16,80 TL
- Life is Strange 2 Tüm Sezon -- 107,60 TL
- Life is Strange Season Pass -- 15,20 TL
- Unravel Yarny Paketi -- 48,00 TL
- Bloodstained: Ritual of the Night -- 89,50 TL
- Little Nightmares Complete Edition -- 27,80 TL
- Outward -- 80,55 TL
- Asetto Corsa Ultimate Edition -- 53,70 TL
- Payday Crimewave Edition -- 21,00 TL
- Payday 2 Crimewave Edition -- 32,85 TL
- Mutant Year Zero: Road to Eden -- 79,50 TL
- Stellaris: Standard Edition -- 89,50 TL
- Arise: A Simple Story -- 62,30 TL
- Thronebreaker: The Witcher Tales -- 44,50 TL
- Surviving Mars -- 53,60 TL
- Subnautica -- 77,72 TL
- ABZU -- 44,50 TL
- Brothers: A Tale of Two Sons -- 16,80 TL
- Valfaris Tam Metal Modu -- 69,00 TL
- Real Farm -- 4,50 TL
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Bu nedenledir ki anakronik bir yaklaşımla, artık cenazesi dans eden zenci adamlar tarafından kaldırılmış 7 yıllık konsol için “Almak pişmanlıktır” derseniz, insanlar kaba taraflarıyla gülerler. 2014 yılında 1500 liraya Batman ile aldığım bu konsolla, aynı dönemde alınacak hangi alet aşık attı 6 senedir de almak pişmanlık olsun? Sadece Bloodborne’a gömdüğüm binlerce saat ile hakkını çıkardı alet saha ilk sene.
Elbette siz aleti daha iki sene önce aldıysanız, evet o bağlamda “Ölen konsolu almak ahmaklıktır.” şeklinde bir iddiada bulunulabilir.
Ülkenin bozulan ekonomisiyle birlikte artan döviz ve düşen Türk lirası değerini göz ardı ederek, bitmiş bir jenerasyon savaşının mağlup tarafının göz boyayan kampanyalarıyla yahut piyasaya yeni girmiş paralı bir tarafın kitle kazanmak için yaptığı işe bakarak yorum yapmak cidden komik.
Bu arada Hidden Gems indirimiyle alakalı olarak, indirimde satılan oyunların pek çoğu PS Now’da ücretsiz. Almak yerine o kanalı kullanabilirsiniz.
Özellikle Control son zamanlarda platinlediğim en iyi oyundu ve fakat belirtmek gerekir ki oyunda kullanılan fizik motoru PS4’ün halledebileceğini bir seviyede değil, çatışmaların şiddetlendiği ve paranormal güçlerinizi kullanarak çevreyi parçaladığınız zaman çok ciddi fps düşüşleri yaşanıyor. Mümkünse PC’de ya da Pro/One X gibi baz konsollardan hariç konsollarda oynayın.
İyi oyunlar.
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