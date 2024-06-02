Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’un fragmanı yayınlandı

The Legend of Lara Croft 10 Ekim’de yayınlanacak
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’un ilk fragmanı, Lara’nın yeni macerasını gözler önüne seriyor. Shadow of the Tomb Raider oyunundan hemen sonra geçen dizide Lara, Croft malikanesinden çalınan güçlü bir Çin eserini ve bu suçu işleyen esrarengiz hırsızı bulmaya çalışacak. Bu macera sürecinde Lara, dünyanın birçok yerine yolculuk yapacak.
Tomb Raider’ın anime serisinde Lara Croft’u Marvel filmlerinde Peggy Carter’ı canlandıran Hayley Atwell seslendirecek. Netflix’in oyun adaptasyonları listesine eklenecek olan yapım, 10 Ekim’de izleyicilerle buluşacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.