Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’un fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Dota, League of Legends ve Castlevania gibi büyük markalar için animasyon dizisi üreten Netflix, benzer ortaklıklarr yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda firma, geçtiğimiz yıllarda Tomb Raider’ın anime serisini duyurmuştu. Bir süredir merakla beklenen serinin ilk fragmanı yayınlandı.

It filmlerinin Pennywise'ı geri dönüyor 18 sa. önce eklendi

The Legend of Lara Croft 10 Ekim’de yayınlanacak

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’un ilk fragmanı, Lara’nın yeni macerasını gözler önüne seriyor. Shadow of the Tomb Raider oyunundan hemen sonra geçen dizide Lara, Croft malikanesinden çalınan güçlü bir Çin eserini ve bu suçu işleyen esrarengiz hırsızı bulmaya çalışacak. Bu macera sürecinde Lara, dünyanın birçok yerine yolculuk yapacak.

Tomb Raider’ın anime serisinde Lara Croft’u Marvel filmlerinde Peggy Carter’ı canlandıran Hayley Atwell seslendirecek. Netflix’in oyun adaptasyonları listesine eklenecek olan yapım, 10 Ekim’de izleyicilerle buluşacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.