Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 4080 mobil iddialı geliyor: RTX 3080 ile karşılaştırıldı

    RTX 40 serisi dizüstü ekran kartlarının tepe modellerinden RTX 4080 mobil, Geekbench platformunda görüntülendi. Yeni mobil çözüm, RTX 3080'e karşı neler sunuyor? İşte detaylar
    Oy Ver
    RTX 4080 mobil iddialı geliyor: RTX 3080 ile karşılaştırıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yaklaşan CES 2023 Fuarı’nda Ada Lovelace mobil ekran kartlarını duyurması bekleniyor. Şimdi de duyuruya sayılı günler kala, RTX 4080 mobil ve 24 çekirdekli Intel Core i9-13900HX işlemcili Acer marka bir dizüstü bilgisayar Geekbench platformunda görüntülendi. Yeni ekran kartı selefi mobil RTX 3080 ve masaüstü RTX 3080’e karşı neler sunuyor? İşte detaylar

    RTX 4080 mobil performansı belli oldu

    Paylaşılan Geekbench listesine göre RTX 4080 mobil, 7424 CUDA çekirdeği, 58 akış işlemcisi, 12GB bellek ile AD104 yongasından güç alıyor. Bununla birlikte OpenCL ile test edilen ve 2.01 GHz temel saat hızına sahip olan yeni kart, 178.038 puanlık bir performans sergiliyor. Bu puanları RTX 3080 mobil ve masaüstü RTX 3080 karşılaştırdığımızda ise, RTX 4080 mobil sürümün sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 30 daha yüksek bir performans sunacağını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca sızdırılan özellikler, kartın 29.7 TFLOP'luk bir performansa sahip olacağını gösteriyor. RTX 40 mobil ekran kartları, 3 Ocak'ta düzenlenecek "GeForce Beyond" etkinliğinden kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Yeni kartların çoğu Intel'in en son 13. Nesil Core H/HK veya HX serisi işlemcileri ile donatılan dizüstü PC modelleri ile karşımıza çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız