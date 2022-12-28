RTX 4080 mobil iddialı geliyor: RTX 3080 ile karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yaklaşan CES 2023 Fuarı’nda Ada Lovelace mobil ekran kartlarını duyurması bekleniyor. Şimdi de duyuruya sayılı günler kala, RTX 4080 mobil ve 24 çekirdekli Intel Core i9-13900HX işlemcili Acer marka bir dizüstü bilgisayar Geekbench platformunda görüntülendi. Yeni ekran kartı selefi mobil RTX 3080 ve masaüstü RTX 3080’e karşı neler sunuyor? İşte detaylar

RTX 4080 mobil performansı belli oldu

Paylaşılan Geekbench listesine göre RTX 4080 mobil, 7424 CUDA çekirdeği, 58 akış işlemcisi, 12GB bellek ile AD104 yongasından güç alıyor. Bununla birlikte OpenCL ile test edilen ve 2.01 GHz temel saat hızına sahip olan yeni kart, 178.038 puanlık bir performans sergiliyor. Bu puanları RTX 3080 mobil ve masaüstü RTX 3080 karşılaştırdığımızda ise, RTX 4080 mobil sürümün sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 30 daha yüksek bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

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Ayrıca sızdırılan özellikler, kartın 29.7 TFLOP'luk bir performansa sahip olacağını gösteriyor. RTX 40 mobil ekran kartları, 3 Ocak'ta düzenlenecek "GeForce Beyond" etkinliğinden kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Yeni kartların çoğu Intel'in en son 13. Nesil Core H/HK veya HX serisi işlemcileri ile donatılan dizüstü PC modelleri ile karşımıza çıkacak.

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