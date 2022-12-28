Nvidia’nın CES 2023 etkinliği resmi olarak belli oldu: Yeni ekran kartları gelecek

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın Ada Lovelace ürün ailesine yeni modeller ekleyeceği etkinlikle ilgili haftalarca süren söylentilerin ardından firma, resmi olarak CES 2023 lansman tarihini açıkladı. Las Vegas’ta 3 Ocak’ta düzenlenecek olan “GeForce Beyond” etkinliğinde yeşilli takımın dizüstü ve masaüstü ekran kartlarını tanıtmasını bekliyoruz.

Nvidia'dan yeni RTX 40 serisi kartlar geliyor

Hatırlayacağınız gibi, Nvidia geçtiğimiz Eylül ayında Ada Lovelace tabanlı RTX 4090, RTX 4080 16 GB ve RTX 4080 12 GB ekran kartlarını tanıttı. Sonrasında tepkiler nedeniyle RTX 4080 12 GB iptal edildi ve piyasaya sürülmedi. Bu kartın sadece isim değiştirerek RTX 4070 Ti olarak 3 Ocak tarihinde tanıtılmasını bekliyoruz. Zaten şimdiye kadar gelen bilgiler de RTX 4070 Ti’ın iptal edilen kart olduğu ortaya çıkmıştı.

Öte yandan RTX 4070 Ti hakkında net bir fiyat bilgisi şimdilik ortaya çıkmadı. Bazı Çin sitelerinde kartın ön sipariş ile 899 dolara satılacağı belirtiliyor. Ancak çoğu kişi kartın bu fiyattan daha düşük olmasını bekliyor.

RTX 40 serisi dizüstü ekran kartlarının özellikleri belli oldu 5 gün önce eklendi

Nvidia'nın ayrıca GeForce Beyond etkinliğinde ilk RTX 4000 dizüstü bilgisayar GPU'larını da ortaya çıkarması bekleniyor. Yakın zamanda sızan bilgiler, RTX 4080 dizüstü bilgisayar GPU'sunun Ampere'in amiral gemisi dizüstü bilgisayar GPU'su RTX 3080 Ti'den yüzde 30 ile yüzde 40 civarında daha hızlı performans gösterdiğine işaret ediyor.

RTX 4000 serisi mobil kartlarına sahip dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkışı ise oldukça hızlı olacak. Muhtemelen üreticiler RTX 40 serisi bir GPU’ya sahip kart ile mevcut dizüstü modellerini güncelleyecek. RTX 4070 Ti’ın çıkışının ise 5 Ocak tarihinde olması bekleniyor. Nvidia GeForce Beyond etkinliği 3 Ocak'ta Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, yeni ekran kartlarını tanıtacağı tarihi resmen açıkladı