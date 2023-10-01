Nvidia RTX 5000 ADA satışa çıkıyor: Neredeyse 5000 dolar

Tam Boyutta Gör Oyuncular için ürettiği ekran kartları ve yazılım servisleri dışında Nvidia, son yıllarda profesyonel donanım ve yazılım çözümlerine verdiği önemi arttırdı. Yapay zeka tarafında da ciddi başarılar elde eden firmanın yeni ekran kartı, profesyonellerin ilgisini çekecek.

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32GB VRAM ile geliyor

Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan RTX 5000 ADA, şimdiye kadar yalnızca bilgisayar üreticileri için sağlanıyordu ancak bu kart, Çin perakendecisi JD.com üzerinde göründü. RTX 5000 ADA’nın fiyatı site üzerinde 35,999 RMB yani yaklaşık 4930$ olarak belirlenmiş. Peki Nvidia’nın profesyonellere yönelik ekran kartı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör RTX 5000, Nvidia’nın Ada Lovelace mimarisinde üretilmiş AD102 grafik biriminden güç alıyor. TSMC’nin 4nm sürecinde üretilen bu kart; 12800 GPU çekirdeğine ve 500 Tensor çekirdeğine sahip. 2.6 GHz’e kadar çıkabilen bu kart, 65.3 TFLOPs değerinde performansa ve 1044 TFLOPs değerinde Tensor performansına sahip. 32GB GDDR6 belleğine sahip kart, 256-bit veri yolu ile birlikte 576GB/s bant genişliğine sahip. Kartın TDP değeri ise 250W olarak belirlenmiş.

Yeni nesil donanım özelliklerinin yanında RTX 5000, Nvidia’nın AI Enterprise 4.0 yazılım servisini de destekliyor. Performansı ile RTX A5500’ü üçe katlayan RTX 5000, muhtemelen profesyonellerin ve yapay zeka geliştiricilerinin gözdesi bir kart olacaktır.

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