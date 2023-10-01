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    Nvidia RTX 5000 ADA satışa çıkıyor: Neredeyse 5000 dolar

    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Nvidia, oyun dünyası dışındaki yatırımlarına devam ediyor. Firmanın yeni profesyonel ekran kartı RTX 5000 ADA, Çin’de listelendi.
    RTX 5000 ADA Çin'de listelendi Tam Boyutta Gör
    Oyuncular için ürettiği ekran kartları ve yazılım servisleri dışında Nvidia, son yıllarda profesyonel donanım ve yazılım çözümlerine verdiği önemi arttırdı. Yapay zeka tarafında da ciddi başarılar elde eden firmanın yeni ekran kartı, profesyonellerin ilgisini çekecek.

    32GB VRAM ile geliyor

    Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan RTX 5000 ADA, şimdiye kadar yalnızca bilgisayar üreticileri için sağlanıyordu ancak bu kart, Çin perakendecisi JD.com üzerinde göründü. RTX 5000 ADA’nın fiyatı site üzerinde 35,999 RMB yani yaklaşık 4930$ olarak belirlenmiş. Peki Nvidia’nın profesyonellere yönelik ekran kartı neler sunuyor?

    RTX 5000 ADA Çin'de listelendi Tam Boyutta Gör
    RTX 5000, Nvidia’nın Ada Lovelace mimarisinde üretilmiş AD102 grafik biriminden güç alıyor. TSMC’nin 4nm sürecinde üretilen bu kart; 12800 GPU çekirdeğine ve 500 Tensor çekirdeğine sahip. 2.6 GHz’e kadar çıkabilen bu kart, 65.3 TFLOPs değerinde performansa ve 1044 TFLOPs değerinde Tensor performansına sahip. 32GB GDDR6 belleğine sahip kart, 256-bit veri yolu ile birlikte 576GB/s bant genişliğine sahip. Kartın TDP değeri ise 250W olarak belirlenmiş.

    Yeni nesil donanım özelliklerinin yanında RTX 5000, Nvidia’nın AI Enterprise 4.0 yazılım servisini de destekliyor. Performansı ile RTX A5500’ü üçe katlayan RTX 5000, muhtemelen profesyonellerin ve yapay zeka geliştiricilerinin gözdesi bir kart olacaktır.

    RTX 5000 ADA Çin'de listelendi Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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