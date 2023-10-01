Nvidia RTX 5000 ADA satışa çıkıyor: Neredeyse 5000 dolar

Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan RTX 5000 ADA, şimdiye kadar yalnızca bilgisayar üreticileri için sağlanıyordu ancak bu kart, Çin perakendecisi JD.com üzerinde göründü. RTX 5000 ADA’nın fiyatı site üzerinde 35,999 RMB yani yaklaşık 4930$ olarak belirlenmiş. Peki Nvidia’nın profesyonellere yönelik ekran kartı neler sunuyor?
Yeni nesil donanım özelliklerinin yanında RTX 5000, Nvidia’nın AI Enterprise 4.0 yazılım servisini de destekliyor. Performansı ile RTX A5500’ü üçe katlayan RTX 5000, muhtemelen profesyonellerin ve yapay zeka geliştiricilerinin gözdesi bir kart olacaktır.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.