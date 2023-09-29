Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarisinin detayları ortaya çıktı

    AMD’nin yeni nesil mimarileriyle ilgili şirket içi bir sunumu internete sızdırıldı. Paylaşılan slaytlarda firmanın Zen 5 ve Zen 6 mimarisinin önemli bazı detayları görünüyor.
    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarisinin detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin dahili sunumundan birkaç slayt Moore's Law is Dead tarafından internete sızdırıldı. Paylaşılan bu slaytlar, gelecek neslin Zen mimarileriyle ilgili beklenen IPC iyileştirmeleri, desteklenen özellikler, çekirdek sayıları ve stratejiler hakkında bir güncelleme sunmakta. Aynı zamanda görseller bazı temel ayrıntıları ortaya koymakta.

    Bununla birlikte, bu mikro mimarilerin hem veri merkezi hem de tüketici odaklı serileri içine alan geniş bir ürün yelpazesini kapsadığını da belirtelim. Sonuç olarak, zaman çizelgeleri yalnızca AMD'nin Ryzen 8000 ve ötesi için niyetlerini yansıtmayabilir, aynı zamanda EPYC ürünleri için değerlendirmeleri de kapsayabilir.

    Şirket içinde, "Zen 5" çekirdeğinin performans varyantı "Nirvana" olarak adlandırılıyor ve "Nirvana" çekirdeklerine dayanan CCD yonga seti (CPU çekirdek kalıbı) "Eldora" kod adıyla anılıyor. Bu CCD'ler şirketin Ryzen "Granite Ridge" masaüstü işlemcilerini ya da EPYC "Turin" sunucu işlemcilerini oluşturacak. Çekirdeklerin kendileri de "Zen 5c" düşük güç tüketen çekirdeklerinin yanında heterojen CCX'lerin (CPU çekirdek kompleksi) bir parçası olarak şirketin yeni nesil mobil işlemcilerinin bir parçası olabilir.

    Zen 5 ve Zen 6 detaylanıyor

    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarisinin detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ana hatlarıyla belirtilen yeni 4nm/3nm mikro mimariler arasında Ryzen 8000 serisi için tasarlanan Nirvana (Zen5) da bulunuyor. Slayta göre Zen 5, önceki nesle göre yüzde 10 ila 15 IPC artışına sahip olması bekleniyor. Çekirdekler ise mevcut 32 KB'a kıyasla daha büyük bir 48 KB L1D önbelleğe sahip olacak. Çekirdeğin kendisine gelince burada bazı önemli değişiklikler görüyoruz. Tamsayı yürütme aşaması mevcut 4 ALU'ya kıyasla 6 ALU'ya yükselirken kayan nokta birimi FP-512 özelliklerine sahip.

    Belki de en büyük duyuru, AMD'nin CCX başına maksimum çekirdeği 8'den 16'ya çıkarmış olması. Ancak buradaki yapılandırmanın nasıl olacağından emin değiliz. AMD’nin Intel gibi hibrit çekirdek tasarımını kullanacağını sizlere daha önceki haberlerimizde aktarmıştık. Dolayısıyla buradaki 16 şimdilik biraz havada zira AMD, 16 Eldora veya 16 Zen 5c kullanımını ya da ikisinin bir karışımını görebiliriz. Zen 5 çekirdeğinin derinliklerine indiğimizde AMD'nin daha da gelişmiş bir dal öngörü birimi sunduğunu görüyoruz. Hatırlayacak olursanız, Zen 4’ün nesilsel IPC kazanımına en büyük katkıyı dallanma öngörüsü iyileştirmeleri yapmıştı.

    AMD’nin Zen 5 ve Zen 6 mimarisinin detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bir diğer slaytta AMD’nin CPU çekirdek mimarilerini nasıl tanımladığını görüyoruz. Firmaya göre "Zen 3" ve "Zen 5" yeni çekirdekler iken, "Zen 4" ve gelecekteki "Zen 6" çekirdekleri daha çok bunların güçlendirilmiş halleri. Hatırlarsanız, Zen 3, "Zen 2'ye göre yüzde 19'luk muazzam bir IPC artışı sağlamış ve AMD'nin CPU pazarına hakim olmasına yardımcı olmuştu. Zen 4'e göre daha muhafazakâr bir tahminle yüzde 15 IPC artışı sağlasa da, Zen 5 çekirdeğinin de AMD'nin rekabet gücü üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.

    "Zen 6" mikro mimarisi ve "Morpheus" çekirdeğinden bahseden AMD, "Zen 5 "e göre yüzde 10 IPC artışı, çekirdek için yeni FP16 özellikleri ve 32 çekirdekli CCX (maksimum çekirdek sayısı) öngörüyor. AMD’nin bu nesilde 2nm ve 3nm süreçlerini kullanmayı planladığını da görüyoruz. Ek olarak AMD’nin Zen 6 ile Zen 2 benzeri yeni bir paketleme tekniğine adım atacağı söyleniyor. Bu kesin değil ancak AMD’nin CPU çekirdek kalıbını doğrudan IOD (giriş/çıkış arayüz kalıbı) üzerine istifleyebileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla böylesi bir hamle AMD’nin kalıp istiflemeye yönelik çiplet tasarım yaklaşımında büyük bir değişiklik olacaktır.

    Bu arada 2024 yılında göreceğimiz Zen 5 tabanlı Ryzen 8000 işlemciler mevcut AM5 soketini kullanacak. 2025’in sonlarında göreceğimiz Zen 6’nın ise AM5 kullanıp kullanmayacağı kesin değil. Firma, resmi olarak AM5’i 2025’e kadar destekleyecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wolfenstein youngblood türkçe yama hapı toz haline getirip burundan çekmek sally face türkçe yama göze şampuan kaçması kör eder mi honda mı yamaha mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız