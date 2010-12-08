RunCore 1 terabyte depolama kapasitesi sunan yeni SSD modelini duyurdu

Çin merkezli depolama çözümleri üreticisi RunCore, 1 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 3.5-inç büyüklüğünde olan ve SATA-III ara birimini destekleyen yeni sürücü, bu sayede 500MB/saniye seviyesinde veri transfer hızı sunabiliyor. RAID konfigürasyonunda çalışan iki adet SandForce kontrolcü ile 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüde yüksek depolama kapasitesine ulaşmak için, baskılı devrenin her iki tarafına da NAND flash bellek yongaları dizilmiş.

Ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz belli olmayan sürücü, tahmin edilebileceği üzere yüksek fiyat etiketi taşıyacak ve daha çok kurumsal müşterilere sağlanacak.