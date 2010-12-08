RunCore 1 terabyte depolama kapasitesi sunan yeni SSD modelini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çin merkezli depolama çözümleri üreticisi RunCore, 1 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 3.5-inç büyüklüğünde olan ve SATA-III ara birimini destekleyen yeni sürücü, bu sayede 500MB/saniye seviyesinde veri transfer hızı sunabiliyor. RAID konfigürasyonunda çalışan iki adet SandForce kontrolcü ile 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüde yüksek depolama kapasitesine ulaşmak için, baskılı devrenin her iki tarafına da NAND flash bellek yongaları dizilmiş.
Ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz belli olmayan sürücü, tahmin edilebileceği üzere yüksek fiyat etiketi taşıyacak ve daha çok kurumsal müşterilere sağlanacak.
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@KaraKanarya 24tb hdd onun fiyatının sen düşük olacağınımı sanıyosun.Bkz. 10000rpm VelociRaptor hızı yüksek ama fiyatı normal mi değil boş hayellere kapılmayalım
adam direkte demiş kurumsal için zaten alamassınız diyo resmen... =))
Benim bilgisayarımın özellikleri de aşağıdaki gibi. Ama önümdeki 10-15 ay yenilemeyi düşünmüyorum. Çünkü geçiş dönemindeyiz. Alacağımız ürün bir ay hatta bir hafta sonra pişmanlık yaratabilir. Bozulma açısından demiyorum. Şimdi SSD alırım, bir-iki hafta sonra "daha ucuz yonga ürettik, hem maliyet hem hız artacak" şeklinde bir haber okusam hevesim kursağımda kalır.
+P4 2.4 GHZ (Soket 478, L1: 16KB, L2: 1MB, No HT)
+768 MB DDR RAM (400 Mhz)
+256 MB GeforgeFX5500 Ekran Kartı (8x)
+360 GB HDD (7200 RPM Western Digital, 16MB Buffer)
+Win XP Pro SP3
Bende o makinayı 2000 frank'a almıştım ne iştir yaw :D
Bunu şimdi araştırdım 2804 $ dolar yurt dışı fiyatı. Türkiye de ise 4000 bin dolara çıkar.