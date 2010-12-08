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RunCore 1 terabyte depolama kapasitesi sunan yeni SSD modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
52,4b
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28
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli depolama çözümleri üreticisi RunCore, 1 Terabyte kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 3.5-inç büyüklüğünde olan ve SATA-III ara birimini destekleyen yeni sürücü, bu sayede 500MB/saniye seviyesinde veri transfer hızı sunabiliyor. RAID konfigürasyonunda çalışan iki adet SandForce kontrolcü ile 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekleyen sürücüde yüksek depolama kapasitesine ulaşmak için, baskılı devrenin her iki tarafına da NAND flash bellek yongaları dizilmiş.

Ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı henüz belli olmayan sürücü, tahmin edilebileceği üzere yüksek fiyat etiketi taşıyacak ve daha çok kurumsal müşterilere sağlanacak.


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NeoTrinity 8 yıl
biraz daha bekleyebilir ssd.ler fiyatları düşmeli artık.
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stevan 8 yıl
ssdler de ben fiyatların düşeceğine inanmıyorum yeni modeller hep yüksek olacaktır ancak eski modellerde doğal olarak fiyat düşü olur anca öyle
@KaraKanarya 24tb hdd
onun fiyatının sen düşük olacağınımı sanıyosun.Bkz. 10000rpm VelociRaptor hızı yüksek ama fiyatı normal mi değil boş hayellere kapılmayalım
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St Batuhan 8 yıl
Elimde 2.1GB harddiski olan apağır toshiba bir laptop var. Lütfen ayıp oluyor :D Ayrıca 16mb ram'li ve win95li olan altı kasa üstü monitör olan pc'leri bile hatırlayabiliyoruz :) Teknoloji cok hızlı gelisti umarım katlanarak artar bu hız da nereye kadar :)
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ozkan_tpc 8 yıl
128Gb ssd nin üzeri ev kullanıcısı için oldukça gereksiz. Zaten düşük kapasiteliler gitgide ucuzluyor. yakın zamanda her eve girer ssd, sistem ve program dosyaları yani aktif olarak sürekli kullanılan yazılımlar ssd de tutulur, gerisi hdd de arşivlenir. bir anda hdd tarih olmaz ama eninde sonunda sonu gelecektir, tıpkı taş plak, kaset ve vhs ler gibi.
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1963bursa 8 yıl
Arkadaşlar, HDD teknolojisinin yenilendiğini unutmayalım, geçtiğimiz haberlerin birinin altına link vermiştim, yakın zamanda HDD'ler en düşük 24 TB üretilmeye başlayacak inşallah, tabii hızı da buna oranla yükselecek, 1TB'ı 4000$ olan SSD'nin manası kalmayabilir. Şu anki gelişmeler ışığında SSD ölü görünüyor.
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ET 7 8 yıl
hangi kurum neden, siradan ucuz mekanik hdd ler varken bi servet odeyip bunu alir. ?
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sentanoo 8 yıl
bende hala duruyor 1.2 gb masa üstü ve 1.08 gb laptop hdd =))
adam direkte demiş kurumsal için zaten alamassınız diyo resmen... =))
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ToisAndro 8 yıl
Zaten şu an için gereksiz. Sadece sistemi kurmak için 20-64 GB felan olması yeterli. Depolama için gereksiz çünkü o hızı sadece sistem içi dosya aktarımında görebiliriz. USB 3.0 bile dosya aktarımında dar boğaz oluşturacaktır.
Benim bilgisayarımın özellikleri de aşağıdaki gibi. Ama önümdeki 10-15 ay yenilemeyi düşünmüyorum. Çünkü geçiş dönemindeyiz. Alacağımız ürün bir ay hatta bir hafta sonra pişmanlık yaratabilir. Bozulma açısından demiyorum. Şimdi SSD alırım, bir-iki hafta sonra "daha ucuz yonga ürettik, hem maliyet hem hız artacak" şeklinde bir haber okusam hevesim kursağımda kalır.
+P4 2.4 GHZ (Soket 478, L1: 16KB, L2: 1MB, No HT)
+768 MB DDR RAM (400 Mhz)
+256 MB GeforgeFX5500 Ekran Kartı (8x)
+360 GB HDD (7200 RPM Western Digital, 16MB Buffer)
+Win XP Pro SP3
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6.cadde 8 yıl
ssdlerin hem ucuzlaması hem de daha çok yaygınlaşması için hddlerin yok olması gerekiyor.
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BehramX 8 yıl

hocam bizde kullandık onları ama kendıme ait olan ilk makına buydu bide pahalıydı meled :D
şimdi hurdası almıyor :)
ama hala windows 98 de çalıştırıyorum içinde fifa200 bile var



Bende o makinayı 2000 frank'a almıştım ne iştir yaw :D


Bunu şimdi araştırdım 2804 $ dolar yurt dışı fiyatı. Türkiye de ise 4000 bin dolara çıkar.
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byi 8 yıl
4000$ = 2.el eli ayağı biraz düzgün bir araba eder
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MxFxOx 8 yıl
ben o kadar bekleyemem arabayı satıp alam bir tane bundan :D
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