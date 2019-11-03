Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı

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Rusya'da bir start-up şirket olan Promobot, herhangi bir görünüme göre sipariş verilebilecek olan insan benzeri robotların seri üretimini başlattı. Android Robo-C adı verilen robotlar, yalnızca bir kişinin görünümünü taklit etmekle kalmıyor aynı zamanda iş süreçlerine de entegre edebilen dünyanın ilk insansı robotu olma özelliğini taşıyor.

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İnsanların yüz ifadelerini kopyalayabilen robot; gözlerini, kaşlarını, dudaklarını ve diğer kaslarını hareket ettirebilir. Soruları cevaplayabilen robot aynı zamanda sohbet de edebiliyor. Promobot tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde Android Robo-C, insan görünümünü taklit edebilmesi için 600'den fazla yüz ifadesine sahiptir. CNBC'de yer alan bilgiye göre robot, yapay zeka ile yönetilen 100.000'den fazla konuşma modülüne sahip.

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Promobot, bunun gibi bir robotun insan-makine etkileşimindeki engelleri kaldırabileceğine ve postane, banka ve belediye gibi bir çok kurumlarındaki çalışanların yerine geçebileceğine inanıyor.

Şirkettin yaptığı açıklamada; "Artık herkes profesyonel veya kişisel kullanım için herhangi bir görünüme sahip bir robot sipariş edebilecek. Böylece hizmet, eğitim ve eğlence sektörlerinde büyük bir pazar açıyoruz. Michael Jordan'ın bir kopyasının basketbol forması sattığını ve William Shakespeare'in bir müzede kendi metinlerini okuduğunu hayal edin?" denildi. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerden ve özel müşterilerden 10'dan fazla sipariş aldıklarını belirtti.

https://promo-bot.ai/blog/promobot-launched-mass-production-of-life-like-robots-that-look-like-humans/