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    Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı

    Rus start-up şirketi Promobot, gerçek bir insan gibi görünen ve aynı zamanda bir iş ortamına da entegre edilebilen dünyanın ilk insansı robotunun seri üretimlerine başladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı
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    Rusya'da bir start-up şirket olan Promobot, herhangi bir görünüme göre sipariş verilebilecek olan insan benzeri robotların seri üretimini başlattı. Android Robo-C adı verilen robotlar, yalnızca bir kişinin görünümünü taklit etmekle kalmıyor aynı zamanda iş süreçlerine de entegre edebilen dünyanın ilk insansı robotu olma özelliğini taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "MIT, belirli yapıları kendiliğinden oluşturabilen küp robotlar üretti"

    İnsanların yüz ifadelerini kopyalayabilen robot; gözlerini, kaşlarını, dudaklarını ve diğer kaslarını hareket ettirebilir. Soruları cevaplayabilen robot aynı zamanda sohbet de edebiliyor. Promobot tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde Android Robo-C, insan görünümünü taklit edebilmesi için 600'den fazla yüz ifadesine sahiptir. CNBC'de yer alan bilgiye göre robot, yapay zeka ile yönetilen 100.000'den fazla konuşma modülüne sahip.

    Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı
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    Promobot, bunun gibi bir robotun insan-makine etkileşimindeki engelleri kaldırabileceğine ve postane, banka ve belediye gibi bir çok kurumlarındaki çalışanların yerine geçebileceğine inanıyor.

    Şirkettin yaptığı açıklamada; "Artık herkes profesyonel veya kişisel kullanım için herhangi bir görünüme sahip bir robot sipariş edebilecek. Böylece hizmet, eğitim ve eğlence sektörlerinde büyük bir pazar açıyoruz. Michael Jordan'ın bir kopyasının basketbol forması sattığını ve William Shakespeare'in bir müzede kendi metinlerini okuduğunu hayal edin?" denildi. Şirket, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerden ve özel müşterilerden 10'dan fazla sipariş aldıklarını belirtti.



    https://promo-bot.ai/blog/promobot-launched-mass-production-of-life-like-robots-that-look-like-humans/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 2 hf.
    Bir adamın tekide var olan insana çip takmanın peşindeydi. beden insan bedeni fakat onu çiple istediğin gibi... bunun emrini veren kim? 2side insan biri diğerine çip taktırıyor. Öteki de para için her türlü işi yapıyor en sondaki kapıda dünya üzerindeki son insan zamanına doğru.... en sondaki kapıda iyiye mi kötüye mi hizmet ettiğini kim bilebilir?

    İş yeri deyip geçme oralar insan bitirme yerleri. Belki yarın bir gün sgk bile kalmayacak. Buna göre kime hizmet ediyorsun?
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    firat_kilic 2 hf.
    insanın içindeki bilgiyi yüzyıllarca emip.... insana benzeye bir canlı yapmakmıydı amaç. Öyle ise kimseye bilgi yok. insana iş vermemek için para vermemek için robot yapıyorlar he hemde o insanlardan topladıkları bilgiler ile... tüm insan beynini al onlarla elbet bu teknolojiye erersin ama ondan aldığın bilgi ile onları yok ediyorsun.

    Bir işçiye kalkıp sigorta yapmak yerine 2.5a 250v sigorta takacaklar. Robotlar seri imalat ile.. sekreter ofis boy vs haline de gelebilir diğer tüm iş kolları peki insandan bu kadar mı nefret ediyorsunuz? Onlardan aldığınız bilgi sizin mi, sanıyorsunuz?

    Dünyaya bazı mühürleri vurmanın zamanı gelmiş.
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    YaKuBuX 2 hf.
    Bunların dişi olanlarından var mı?Acayip satar.
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    Escapetolife 2 hf.
    Promobot'un Türkiye bayisi de mevcutmuş, sitesindeki şu görsel dikkat çekici.

    Hi, i have contacted manufacturer first but they sent their terms conditions page, and say my code has expired.
    promobot.com.tr/...
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    TIGERSHARK 2 hf. Escapetolife
    Neyse ki skk prim borcumun bitmesine 4.5 sene kaldı. :)
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    Lumibrite 2 hf.












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    SKYFALL 2 hf.
    Dobryy den, Menya zovut Arisa
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    Eeltorm 2 hf.
    insansı tablet.
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    Askaparta 2 hf.
    İyi ki insansı.
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