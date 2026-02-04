Dünyanın ilk biyomimetik yapay zeka robotu "Maya" tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şanghay merkezli robotik şirketi DroidUp, yürüyebilen, göz teması kurabilen ve ince yüz ifadeleri sergileyebilen Moya isimli robotunu tanıttı. Şirket, Moya’yı “dünyanın ilk tamamen biyomimetik, bedenlenmiş akıllı robotu” olarak tanımlıyor.

Bedenlenmiş yapay zeka yaklaşımı

Moya, yalnızca dijital ortamlarda çalışan yapay zeka sistemlerinden farklı olarak, fiziksel dünyayı algılayabilen, düşünebilen ve tepki verebilen bedenlenmiş yapay zeka (embodied AI) yaklaşımı üzerine inşa edilmiş. South China Morning Post tarafından paylaşılan görüntülerde robotun gülümsediği, başını salladığı, göz teması kurduğu ve insan yürüyüşüne oldukça benzeyen bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Şirkete göre Moya, insanlardaki mikro yüz ifadelerini taklit edebiliyor ve bu özelliği onu günümüzde geliştirilen en insansı robotlardan biri haline getiriyor.

Yaklaşık 1,65 metre boyunda ve 32 kilogram ağırlığında olan Moya, yetişkin bir insanın vücut oranlarına yakın tasarlanmış. DroidUp ayrıca robotun 32 ile 36 derece arasında bir vücut sıcaklığına sahip olduğunu belirtiyor. Bu detay, insanlarla etkileşim sırasında daha canlı ve gerçekçi bir his yaratmayı amaçlıyor. Şirket, Moya’nın yürüyüş formunun yüzde 92 doğruluk oranına sahip olduğunu bildirerek doğal ve dengeli hareket kabiliyetine vurgu yapıyor.

Moya’nın görünümü ve davranışları, Çinli sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı izleyiciler robotun gerçekçiliğinden etkilenirken, bazıları ise hareketlerini rahatsız edici buldu. Bu durum, yapay varlıkların insana çok benzemesi ancak tam olarak benzememesi halinde ortaya çıkan huzursuzluk hissini tanımlayan “uncanny valley” kavramını yeniden gündeme getirdi.

Moya’nın geliştirilmesi, DroidUp’ın önceki insansı robot çalışmalarının bir devamı niteliğinde olsa da şirket, robotun teknik altyapısı hakkında sınırlı bilgi paylaştı. RoboHorizon sitesine göre Moya, “Walker 3” adlı bir şasi üzerine inşa edildi. RoboHorizon ayrıca Moya’nın modüler bir tasarıma sahip olduğunu ve dış görünümünün, mekanik yapıyı değiştirmeden özelleştirilebildiğini belirtiyor.

Moya’nın tanıtımı, insansı robot geliştirme alanında farklı yaklaşımların öne çıktığı bir döneme denk geliyor. Bazı şirketler insan benzerliğinden özellikle kaçınarak daha çizgi film tarzı veya mekanik tasarımlar tercih ederken, DroidUp gibi daha küçük bir grup ise uncanny valley'i aşmayı hedefleyen son derece gerçekçi robotlar üretmeye odaklanıyor.

DroidUp, Moya’yı yalnızca ev içi kullanım için tasarlamadı. Şirket, robotun sağlık hizmetleri, eğitim ve insan-robot etkileşiminin önemli olduğu ticari alanlarda kullanılmasını planlıyor. Endüstriyel görevlerden veya yüksek hız gerektiren gösterilerden ziyade, uzun süreli etkileşim ve samimi bir iletişim hissi gerektiren ortamlara odaklanılıyor.

Moya’nın 2026’nın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor. Robotun başlangıç fiyatının yaklaşık 1,2 milyon yuan (173 bin dolar) olacağı ifade ediliyor. Ancak nihai fiyat ve satış detayları henüz resmi olarak açıklanmış değil.

