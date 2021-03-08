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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rus ve Çinli hackerlar, AB'nin Covid-19 aşı verilerini çaldı

    Rus ve Çinli bilgisayar korsanlarının Avrupa İlaç Ajansı'nın ağına sızarak koronavirüs aşılarına ilişkin verileri ve Pfizer-BioNTech aşısı hakkında bazı belgeleri çaldığı bildiriliyor.
    08 Mart 2021, 20:00 (20 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Rus ve Çinli hackerlar, AB'nin Covid-19 aşı verilerini çaldı
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    Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçtiğimiz yılın sonunda bir siber saldırıya uğramıştı. Hollanda gazetesi De Volkskrant'ın haberine göre saldırının arkasından Rus ve Çinli bilgisayar korsanları çıktı. Hackerların koronavirüs aşılarına ilişkin verileri çalmak için böyle bir girişimde bulundukları belirtiliyor.

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    Bilgisayar korsanlarının geçtiğimiz Aralık ayında birkaç EMA çalışanına kötü amaçlı yazılım içeren e-posta gönderdikleri ve bu sayede kurumun iç ağlarına erişim sağlamayı başardıkları ifade ediliyor. Bir aylık süre zarfında hackerlar ağ üzerinden Avrupa ülkelerindeki aşılama stratejisiyle ilgili birçok bilgi topladı.

    Rus ve Çinli hackerlar, AB'nin Covid-19 aşı verilerini çaldı
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    Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili belgeler çalındı

    Bunun haricinde Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısıyla ilgili belgeleri de çaldıkları bildiriliyor. Söz konusu bilgiler şu anda Pfizer ve Moderna aşıları dahil olmak üzere batılı aşıların itibarını zedelemek ve Rusların Sputnik V aşısını daha rekabetçi hale getirmek için başlatılan dezenformasyon kampanyasında kullanılıyor.

    Dünya genelindeki bir çok ülke, Rusların koronavirüs aşısına güvenmiyor. Bu nedenle Putin'in ekibinin Sputnik V aşısına olan güveni artırmak için aktif bir propaganda kampanyası yürüttüğü söyleniyor. Rus istihbaratının başta Pfizer-BioNTech olmak üzere batılı Covid-19 aşılarının itibarını sarsmaya yönelik yanıltıcı bilgiler yaydığına yönelik doneler var.



    https://www.engadget.com/russia-china-hack-european-medicines-agency-171924406.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    temmuzaksami 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu çin ve rusya çok kanka gibi takılıyorlarda hangisi hangisini sırtından vurucak merak ediyorum
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    A ahmethi (Ahmet H.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazıkkkk... , Korona da insanlık sınıfta kaldı. Çalmasına gerek olmamalı tüm bilgiler paylaşılmalı ki bu beladan insanlık bir an evvel kurtulsun. Ama yoook para kazanacak beyefendiler.... Birde bir birlerini kötülüyorlarmış yazık yazık
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Moldova gibi bir ülkeyi geçtim, salgının ilk dönemlerinde tüm Avrupa ülkeleri birbirinden maske çalıyordu o bile unutuldu.
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    monacomen 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi ülke adil, dürüst, duyarlı ve suçsuz çok merak ediyorum. Hepsi kendini düşünüyor. Bakınız Avrupa'da hala hiç aşı yapılmayan ülke Moldova.
    "Dünya genelinde 49 ülkede toplamda 37,9 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı uygulandı. Diğer yanda da bir doz aşının bile vurulmadığı ülkeler var. Onlardan biri de Moldova. Ülkede sağlık sistemi öyle kötü durumda ki salgına yakalanan insanlar hastane tuvaletlerinde ölüyor."

    https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bu-ulkede-hic-kimse-asi-olmadi-insanlar-hastane-tuvaletinde-hayatini-kaybediyor-41748635
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    A aenescan1994 (Aenescan ***) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Maalesef böyle durumlara rağmen ülkemizde at gözlüğü takmış damızlık hayvanlardan farksız bir kesim var. Bu kesim aşıya karşı pandemi ve maskeye sosyal mesafeye karşı savaş açmış durumda.
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