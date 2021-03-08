Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor

Clubhouse'un günden güne artan popülaritesi, rakip sosyal ağ platformlarının deyim yerindeyse "iştahını kabartmış" durumda. Görünüşe bakılırsa Instagram da kullanıcılarına benzer bir özellik sunmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu
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Kısa süre önce Instagram'a 4 kişinin aynı anda yayın yapmasını sağlayan Canlı Odalar özelliği eklenmişti. Şimdi ise sesli sohbet odaları üzerinde çalışılıyor. Alessandro Paluzzi isimli geliştirici bu konuda bazı ipuçlarına rastladı.
Sohbetlere uçtan uca şifreleme geliyor
Yeni özellik kullanıcıların canlı bir şekilde sesli konferans yapmasına olanak tanıyacak. Ne yazık ki şimdilik çok fazla detay yok. Söz konusu özelliğin ne zaman Instagram'a entegre edileceği bilinmiyor. Hepsi bununla sınırlı değil, dahası da var.
Instagram geliştiricileri yakında sohbetlere uçtan uca şifreleme (E2EE) ekleyecek. Böylelikle hackerlar yazışmalara erişse bile kullanıcıların mesajlarını okuyamayacaklar. Bu özellik de tıpkı sesli sohbet odaları gibi test aşamasında.
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...