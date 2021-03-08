Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor

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Clubhouse'un günden güne artan popülaritesi, rakip sosyal ağ platformlarının deyim yerindeyse "iştahını kabartmış" durumda. Görünüşe bakılırsa Instagram da kullanıcılarına benzer bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

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Kısa süre önce Instagram'a 4 kişinin aynı anda yayın yapmasını sağlayan Canlı Odalar özelliği eklenmişti. Şimdi ise sesli sohbet odaları üzerinde çalışılıyor. Alessandro Paluzzi isimli geliştirici bu konuda bazı ipuçlarına rastladı.

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Sohbetlere uçtan uca şifreleme geliyor

Yeni özellik kullanıcıların canlı bir şekilde sesli konferans yapmasına olanak tanıyacak. Ne yazık ki şimdilik çok fazla detay yok. Söz konusu özelliğin ne zaman Instagram'a entegre edileceği bilinmiyor. Hepsi bununla sınırlı değil, dahası da var.

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Instagram geliştiricileri yakında sohbetlere uçtan uca şifreleme (E2EE) ekleyecek. Böylelikle hackerlar yazışmalara erişse bile kullanıcıların mesajlarını okuyamayacaklar. Bu özellik de tıpkı sesli sohbet odaları gibi test aşamasında.

https://twitter.com/alex193a/status/1368198173081108480

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