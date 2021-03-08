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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor

    Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'un kısa süre içinde popüler hale gelmesi rakip platformları harekete geçirmiş durumda. Instagram'ın da sesli sohbet odaları üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
    08 Mart 2021, 13:30 (2 sa.)
    293
    19
    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor
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    Clubhouse'un günden güne artan popülaritesi, rakip sosyal ağ platformlarının deyim yerindeyse "iştahını kabartmış" durumda. Görünüşe bakılırsa Instagram da kullanıcılarına benzer bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

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    Kısa süre önce Instagram'a 4 kişinin aynı anda yayın yapmasını sağlayan Canlı Odalar özelliği eklenmişti. Şimdi ise sesli sohbet odaları üzerinde çalışılıyor. Alessandro Paluzzi isimli geliştirici bu konuda bazı ipuçlarına rastladı.

    Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor
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    Sohbetlere uçtan uca şifreleme geliyor

    Yeni özellik kullanıcıların canlı bir şekilde sesli konferans yapmasına olanak tanıyacak. Ne yazık ki şimdilik çok fazla detay yok. Söz konusu özelliğin ne zaman Instagram'a entegre edileceği bilinmiyor. Hepsi bununla sınırlı değil, dahası da var.

    Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor
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    Instagram geliştiricileri yakında sohbetlere uçtan uca şifreleme (E2EE) ekleyecek. Böylelikle hackerlar yazışmalara erişse bile kullanıcıların mesajlarını okuyamayacaklar. Bu özellik de tıpkı sesli sohbet odaları gibi test aşamasında.



    https://twitter.com/alex193a/status/1368198173081108480
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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