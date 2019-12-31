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    Rusya’dan Booking.com’a tekel soruşturması

    Rusya Federal Rekabet Kurumu, Booking.com'un rekabeti engelleyici tarzda hareket ettiği gerekçesiyle soruşturulmasına karar verdi.
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    Web Siteleri
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya’dan Booking.com’a tekel soruşturması
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    Rusya Federal Rekabet Kurumu, rekabeti engelleyici tarzda hareket ettiği gerekçesiyle ünlü otel rezervasyon sitesi Booking.com’a soruşturma açmaya karar verdi.

    Kurum, Booking.com’un otel ve hostellerle imzaladığı sözleşmeyle benzer hizmetler sunan diğer websitelerine daha uygun fiyatlar verilmesini engellediği ifade ediliyor. Rekabet Kurumu’nca şirkete 12 Kasım tarihinde bir uyarı gönderildiği ancak Booking.com’un yapılan uyarıyı dikkate almadığı da belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı"

    Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre Booking.com’un Rusya’daki rekabet kanunlarına aykırı hareket ettiği tespit edilirse şirketin ülke içinden elde ettiği gelirin %15’e kadar olan miktarını ceza olarak ödemesi istenebilecek. Yetkililer, Booking.com’un yönelik Rusya’nın başlattığı soruşturmanın zamanlamasına dikkat çekiyor. Zira şirket, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Komisyonu’na sitesindeki indirimleri duyurma ve uygulama yöntemlerini değiştireceğini taahhüt etmişti.

    Ülkemizde de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Booking.com’a dava açılmış ve mahkeme, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle şirketi haksız bulmuştu.



    https://www.engadget.com/2019/12/31/russia-fas-antitrust-investigation-booking-com/ Yorum Yaz
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    Virinom 1 sa. en beğenilen
    Nerde insan hayatının değersiz olduğu ülke varsa insanlığa faydalı şeyler yasaklanıyor.
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom 1 sa. en beğenilen
    Nerde insan hayatının değersiz olduğu ülke varsa insanlığa faydalı şeyler yasaklanıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
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