Rusya’dan Booking.com’a tekel soruşturması

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Rusya Federal Rekabet Kurumu, rekabeti engelleyici tarzda hareket ettiği gerekçesiyle ünlü otel rezervasyon sitesi Booking.com’a soruşturma açmaya karar verdi.

Kurum, Booking.com’un otel ve hostellerle imzaladığı sözleşmeyle benzer hizmetler sunan diğer websitelerine daha uygun fiyatlar verilmesini engellediği ifade ediliyor. Rekabet Kurumu’nca şirkete 12 Kasım tarihinde bir uyarı gönderildiği ancak Booking.com’un yapılan uyarıyı dikkate almadığı da belirtilmiş.

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Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre Booking.com’un Rusya’daki rekabet kanunlarına aykırı hareket ettiği tespit edilirse şirketin ülke içinden elde ettiği gelirin %15’e kadar olan miktarını ceza olarak ödemesi istenebilecek. Yetkililer, Booking.com’un yönelik Rusya’nın başlattığı soruşturmanın zamanlamasına dikkat çekiyor. Zira şirket, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Komisyonu’na sitesindeki indirimleri duyurma ve uygulama yöntemlerini değiştireceğini taahhüt etmişti.

Ülkemizde de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Booking.com’a dava açılmış ve mahkeme, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle şirketi haksız bulmuştu.

https://www.engadget.com/2019/12/31/russia-fas-antitrust-investigation-booking-com/