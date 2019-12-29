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    Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu

    Rusya'nın hipersonik silah Avangard'ın üretimi tamamlandı ve ülkenin Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Keskin manevra kabiliyetlerine sahip silah 30.000 km/s üzerinde hıza ulaşabiliyor.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkenin bir süredir geliştirme aşamasında olduğu Avangard isimli kıtalararası hipersonik silah cuma günü faaliyete hazır hale geldi. Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018 yılının mart ayında yaptığı açıklamada söz konusu silah sisteminin geliştirildiği duyurulmuştu.

    Ülkenin Savunma Bakanı Sergei Shoigu’nun Putin’e verdiği raporda Avangard hipersonik süzülme aracıyla donatılan ilk füzenin hazır olduğu bilgisini paylaştığı ifade ediliyor. Avangard, Mach 27 veya 33.000 km/s hıza ulaşabilen bir silah sistemi. Putin, silahın duyurulması kapsamında yaptığı konuşmada Avangard’ın sahip olduğu keskin manevrası kabiliyetleri sayesinde var olan hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeyeceğini iddia etmişti.

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    Silahın hazır hale gelmesiyle de ilgili açıklamalar yapan Putin, “Modern tarihimizin önemli bir anına tanıklık ediyoruz. Diğerleri bizle aşık atmaya çalışa dursun, biz 1957 yılında uzay gönderdiğimiz ilk uydudan sonraki en büyük teknolojik gelişmelerden birini tanıklık bulunuyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Rusya, hipersonik silah sistemi Avangard’ın hazır olduğunu duyurdu
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    Rus medyasının ulaştığı bilgilere göre Avangard, ilk etapta RS-18B kıtalararası balistik füzeleretakılacak. Halen geliştirilme sürecinde bulunan Sarmat kıtalararası balistik füzeler hazır hale gelince ise silahın yeni evi bu füzeler olacak.

    Rus Savunma Bakanı, Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi (New START) kapsamında Avangard’ın ABD’li gözlemcilere tanıtıldığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda gündeme düşen haberlerde, Rusya’nın, Avangard’da kullandığı karbon fiber malzemenin tedarikinde sorun yaşadığı belirtilmişti. Anlaşılan ülke bu sorunu aşmış görünüyor.



    https://www.dw.com/en/russia-says-new-intercontinental-hypersonic-weapon-is-operational/a-51811222 Yorum Yaz
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