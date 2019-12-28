Bilişim Vadisi'nin açılış töreni yapıldı

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Yerli otomobil tanıtımının yapılmasıyla birlikte Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni de gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi, yazılım ve bilim dünyasından pek çok önemli markaya ev sahipliği yapacak.

Bilişim Vadisi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunuyor. Bilişim Vadisi’nin ilk etabı 2017 yılında tamamlanmıştı. Bugün 3 milyon metrekare alana ulan Bilişim Vadisi’nde 61 adet firma yer alıyor. Yerli otomobilin üretimini üstlenecek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da bu markalar arasında yer alıyor.

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Bilişim Vadisi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için büyük önem taşıyor. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonucunda yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bilişim Vadisi, Osmangazi Köprüsü’nün ayağına yakın bir noktada konumlandırıldı. Bu nedenle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir arasında ortak bir merkez konumunda yer alıyor. Marmaray rotasına Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı yapılacak. Bu ulaşım hattına “Mega Teknoloji Koridoru” adı veriliyor.

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanına kurulacak yeni teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi çatısı altına alınacak. Ayrıca, Bilişim Vadisi yeni nesil yazılım okullarından birine de ev sahipliği yapacak. Bilişim Vadisi açık kaynak platformunun merkezi olacak, tüm bu avantajlarından dolayı da Bilişim Vadisi Türkiye’nin Otomobili Projesine ev sahipliği yapıyor.