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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilişim Vadisi'nin açılış töreni yapıldı

    Dün yapılan yerli otomobil tanıtımıyla birlikte Gebze'deki Bilişim Vadisi'nin resmi açılış töreni de yapıldı. Bilişim Vadisi, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol olacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,2b
    55
    10
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bilişim Vadisi'nin açılış töreni yapıldı
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    Yerli otomobil tanıtımının yapılmasıyla birlikte Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni de gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi, yazılım ve bilim dünyasından pek çok önemli markaya ev sahipliği yapacak.

    Bilişim Vadisi, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunuyor. Bilişim Vadisi’nin ilk etabı 2017 yılında tamamlanmıştı. Bugün 3 milyon metrekare alana ulan Bilişim Vadisi’nde 61 adet firma yer alıyor. Yerli otomobilin üretimini üstlenecek Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da bu markalar arasında yer alıyor.

    Bilişim Vadisi'nin açılış töreni yapıldı
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    Bilişim Vadisi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için büyük önem taşıyor. Burada yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonucunda yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bilişim Vadisi, Osmangazi Köprüsü’nün ayağına yakın bir noktada konumlandırıldı. Bu nedenle İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir arasında ortak bir merkez konumunda yer alıyor. Marmaray rotasına Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bağlantısı yapılacak. Bu ulaşım hattına “Mega Teknoloji Koridoru” adı veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı"

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanına kurulacak yeni teknoloji geliştirme bölgesi, Bilişim Vadisi çatısı altına alınacak. Ayrıca, Bilişim Vadisi yeni nesil yazılım okullarından birine de ev sahipliği yapacak.  Bilişim Vadisi açık kaynak platformunun merkezi olacak, tüm bu avantajlarından dolayı da Bilişim Vadisi Türkiye’nin Otomobili Projesine ev sahipliği yapıyor.



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    Qantas 3 sa. en beğenilen
    Bilişim Külliyesi ismi daha çok yakışırdı.Yerli ve milli olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    İl teber 3 sa.
    TOGG gözüme S class dan daha şekil geldi
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    apeirons 1 sa.
    Türkiye de olmayan şeyin açılışı ha!
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    dr20mouse 3 sa.
    Hilal bıyıklı olmuş sevdim.
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    Qantas 3 sa. en beğenilen
    Bilişim Külliyesi ismi daha çok yakışırdı.Yerli ve milli olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ONIONBUD 2 sa. Qantas
    A külliye is a complex of buildings associated with Turkish architecture centered on a mosque and managed within a single institution, often based on a waqf and composed of a madrasa, a Dar al-Shifa, kitchens, bakery, Turkish bath, other buildings for various charitable services for the community and further annexes
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    İAmSterdam06 3 sa.
    Hay MaşAllah. Togg hayat bulacak, Türkiye kalkınacak İnşaAllah
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    Amphitritel 1 sa. İAmSterdam06
    Ucuna da taramalı takarız.Amerika diz çöker,tövbe ister : ) Ver mehteri.
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    murdocklawless 3 sa.
    buna benzer bir yer vardı da adı neydi unuttum. orada iş yapan firmalara vergi muafiyeti vardı sanırım. hatta yazılımcı arkadaşım ofis tutmak istedi ama korkunç paralar istenmişti. devletin almadığı vergiyi bu ofisleri önceden parselleyenler cebe indirmeye çalışıyordu. burası da böyle olmaz umarım.
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    İl teber 3 sa.
    TOGG gözüme S class dan daha şekil geldi
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Abdülhak Hamit Tarhan 3 sa. İl teber
    Gerçekten de sırıtmamış hiç. Oturaklı duruyor. D ya da E segment de üretilip makam aracı olarak kullanılması hoş olur. DS7 gibi.
    Yanıtla +1
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    Leipold 3 sa.
    Keske ismini "Bilisim Tepesi" koysalardi. Bu sekilde silikon vadisi alintisi gibi olmus. Neyse hayirlisi olsun.
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    bilişim vadisi, togg ve
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