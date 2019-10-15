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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi

    Milli piyade tüfeklerine takılabilen ve yerli üretim bombaatar AK40-GL nihayet TSK envanterine girdi. 5 bin atım ömrüne sahip silah, terörle mücadelede etkin olarak kullanılacak.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Yerli bombaatar
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    Güvenlik güçleri mensuplarının bombaatar ihtiyacının karşılanması maksadıyla geliştirilen AK40-GL" bomba atarın ilk partisi Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihalede kazanan taraf olan Konya merkezli Akdaş Silah firması, ilk etapta 500 adet AK40-GL’nin TSK envanterine girdiğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A testleri başarıyla geçti: Seri üretime geçiliyor"

    Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen bombaatarın söz konusu firma tarafından 8.000 adet üretileceği belirtiliyor. Dayanıklılığı ile muadillerinden ayrılan AK40-GL bombaatar, 5 bin atışlık ömre ve 400 metre kusursuz menzile sahip. 1.5 kilogram ağırlığa sahip silah hem sağ hem de sol elle kullanılabiliyor.  AK40-GL’ye görüş ve aydınlatma sistemleri de takılabiliyor.

    Yerli bombaatar
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    Geliştirilen silahın kalifikasyon testlerinin 3.5 ay sürdüğünü ve söz konusu sürecin başarıyla tamamlandığını belirten Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, AA’ya yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz pazartesi günü 500 adetlik ilk teslimatı gerçekleştirdik. Kısa zamanda 2 bin 500 adetlik ikinci parti ürünü de teslim edeceğiz. Bombaatarımız 400 metre kusursuz menzili, sağ ve sol kullanıcıların kullanabileceği tasarımı ile MPT-76 ve MPT-55'e takılabiliyor. Münferit dipçiği ile tek başına da kullanılır. Patentli nişangah sistemi ile çok daha hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlıyor ayrıca 1.5 kilogram ağırlığı da Mehmetçik'e yük olmayacak. 5 bin atımlık namlu ömrü ile muadillerinin beş katı üstünlük sağlıyor.” ifadelerini kullanmış.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-bomba-atarlar-kislada-/1611908 Yorum Yaz
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    Source 6 sa. en beğenilen
    Yerli olması gurur verici, savunma sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız.
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    sniper23 4 sa.
    Bizim ordudaki M203 ve M79'nun bomba atarların yerini alacak gibi görünüyor.
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    Halilowich 5 sa.
    Konya Beyşehirli bir firma. Beyşehir'den bütün dünyaya yılda yaklaşık 150 milyon dolarlık silah (özellikle av tüfeği ve havalı tüfek) ihracatı yapılıyor. Savunma sanayisinde de Konya son yıllarda oldukça yol kat etti. Konvansiyonel savunma sanayimizin çoğu ihtiyacı Konya'dan karşılanıyor. Aselsan da Konya'da yeni bir yatırım yaptı. Bu sektördeki tecrübe daha büyük ölçekteki araç üstü silah ekipmanlarına aktarılacak. Konya'nın halihazırdaki otomotiv yan sanayi, döküm sektörü, araç üstü ekipmanları sektörleri de savunma sanayisinin gelişmesine hız kazandıracak.
    Yanıtla +2
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    Source 6 sa. en beğenilen
    Yerli olması gurur verici, savunma sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulmalıyız.
    Yanıtla +4
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    ezimuse 6 sa.
    youtube.com/...
    testleri.
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