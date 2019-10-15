Yerli bombaatar "AK40-GL", TSK envanterine girdi

Tam Boyutta Gör Güvenlik güçleri mensuplarının bombaatar ihtiyacının karşılanması maksadıyla geliştirilen AK40-GL" bomba atarın ilk partisi Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihalede kazanan taraf olan Konya merkezli Akdaş Silah firması, ilk etapta 500 adet AK40-GL’nin TSK envanterine girdiğini duyurdu.

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Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen bombaatarın söz konusu firma tarafından 8.000 adet üretileceği belirtiliyor. Dayanıklılığı ile muadillerinden ayrılan AK40-GL bombaatar, 5 bin atışlık ömre ve 400 metre kusursuz menzile sahip. 1.5 kilogram ağırlığa sahip silah hem sağ hem de sol elle kullanılabiliyor. AK40-GL’ye görüş ve aydınlatma sistemleri de takılabiliyor.

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Geliştirilen silahın kalifikasyon testlerinin 3.5 ay sürdüğünü ve söz konusu sürecin başarıyla tamamlandığını belirten Firmanın yöneticisi Ömer Akdaş, AA’ya yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz pazartesi günü 500 adetlik ilk teslimatı gerçekleştirdik. Kısa zamanda 2 bin 500 adetlik ikinci parti ürünü de teslim edeceğiz. Bombaatarımız 400 metre kusursuz menzili, sağ ve sol kullanıcıların kullanabileceği tasarımı ile MPT-76 ve MPT-55'e takılabiliyor. Münferit dipçiği ile tek başına da kullanılır. Patentli nişangah sistemi ile çok daha hızlı ve istikrarlı nişan alınmasına imkan sağlıyor ayrıca 1.5 kilogram ağırlığı da Mehmetçik'e yük olmayacak. 5 bin atımlık namlu ömrü ile muadillerinin beş katı üstünlük sağlıyor.” ifadelerini kullanmış.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-bomba-atarlar-kislada-/1611908