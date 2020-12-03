Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı

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Kovid-19 hastalığı kapsamında aşı geliştiren ülkelerin başında olan Rusya, halen daha 3. faz denemeleri devam eden Sputnik V isimli aşının maliyeti ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda yapılan açıklamada koronavirüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğu (yaklaşık 78 lira) ifade edilirken aşının 2021 yılı başından itibaren diğer ülkelere satılmaya başlanacağı duyuruldu.

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55 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bir oturumda konuşan Dmitriyev, sunum esnasında önce aşının geliştirilme sürecinden daha sonra ise aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkelerle ilgili detayları paylaştı. Kirill Dmitriyev konuşmasında Sputnik V’in diğer ülklerin geliştirdiği aşıya kıyasla en ucuz alternatif olduğunun altını çizdi.

Diğer aşılarda durum ne?

Doz başı aşı fiyatlarına kapsamında diğer ülke ve şirketlere baktığımızda ise Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech aşısının 15.5 euro (yaklaşık 300 lira) olacağı, Amerikan Moderna’nın geliştirdiği aşının 25-37 dolar ( yaklaşık 200-300 lira) aralığında satışa çıkacağı ve Oxford Üniversitesi ve Astra Zenaca aşısının 3-5 dolara (yaklaşık 25-39 lira) satılabileceği belirtiliyor. Ülkemizin de yüklü miktarda sipariş ettiği ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşının fiyatı ise henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin’de isteyenlerin bu aşıyı 400 yuan (yaklaşık 500 lira) karşılığı yaptırabileceği ortaya çıkmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/corona-asisi-sputnik-vnin-fiyati-belli-oldu-6151261/

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