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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı

    Kovid-19'a karşı aşı geliştiren ve bu alanda aşının başarılı olduğunu ilk duyuran ülkelerden olan Rusya, Sputnik V aşısının maliyetinin 10 doların altında olacağını açıkladı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı
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    Kovid-19 hastalığı kapsamında aşı geliştiren ülkelerin başında olan Rusya, halen daha 3. faz denemeleri devam eden Sputnik V isimli aşının maliyeti ile ilgili bir açıklama yaptı.

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    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından Birleşmiş Milletler (BM) özel oturumunda yapılan açıklamada koronavirüs aşısının maliyetinin 10 doların altında olduğu (yaklaşık 78 lira) ifade edilirken aşının 2021 yılı başından itibaren diğer ülkelere satılmaya başlanacağı duyuruldu.

    Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı
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    55 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bir oturumda konuşan Dmitriyev, sunum esnasında önce aşının geliştirilme sürecinden daha sonra ise aşının dağıtımı ve gönderilecek ülkelerle ilgili detayları paylaştı. Kirill Dmitriyev konuşmasında Sputnik V’in diğer ülklerin geliştirdiği aşıya kıyasla en ucuz alternatif olduğunun altını çizdi.

    Diğer aşılarda durum ne?

    Doz başı aşı fiyatlarına kapsamında diğer ülke ve şirketlere baktığımızda ise Amerikan Pfizer ve Alman BioNTech aşısının 15.5 euro (yaklaşık 300 lira) olacağı, Amerikan Moderna’nın geliştirdiği aşının 25-37 dolar ( yaklaşık 200-300 lira) aralığında satışa çıkacağı ve Oxford Üniversitesi ve Astra Zenaca aşısının 3-5 dolara (yaklaşık 25-39 lira) satılabileceği belirtiliyor. Ülkemizin de yüklü miktarda sipariş ettiği ve Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşının fiyatı ise henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz günlerde Çin’de isteyenlerin bu aşıyı 400 yuan (yaklaşık 500 lira) karşılığı yaptırabileceği ortaya çıkmıştı.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/corona-asisi-sputnik-vnin-fiyati-belli-oldu-6151261/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ulan Yuan da mı geçmiş TL'yi
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    Ytyy (Yiğit Taylan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    İşe yaramadığı değil de ikinci doz yapılmadan bağışıklık geliştirmediği açıklandı.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim gönlüm MODERNA'nın aşısından yana, hem burundan yapılıyor hem de inanılmaz yüksek koruyuculuğu var hem de hasta olan adamı da iyileştiriyor.

    İğneden korkarım.
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    aşınında en pahalısını alıyoruz.
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    500 tl çok arkadaş dünyaya bu pisliği salan çinliler, az insaflı olun diyeceğim ama çinlide insaf ne arar.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşe yaramadığı dün ortaya çıkmadı mı bunun hala kime kakalamaya çalışıyorlar? Biz alırız gerçi para dağıtmayı seviyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ytyy (Yiğit Taylan) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    İşe yaramadığı değil de ikinci doz yapılmadan bağışıklık geliştirmediği açıklandı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ulan Yuan da mı geçmiş TL'yi
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    Elektrikliarabasever 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ERIKCI
    Çok oldu ya bir ara eşitti TL ile ama Ağustostan sonra geçti.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maliyeti açıkladı ama koruma konusunda dedikleri kadar değil aşı koruyuculuğu yok elimde patlayacak Rusya’nın aşılar
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