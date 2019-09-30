Rus saldırı İHA’sı, Su-57 savaş uçağı ile birlikte ilk müşterek uçuşunu gerçekleştirdi

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Rusya Savunma Bakanlığının Cuma günü yapmış olduğu açıklamaya göre ülkenin Hava Kuvvetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen S-70 Okhotnik-B saldırı drone’u, 5. nesil bir Su-57 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği ilk müşterek uçuşu tamamladı.

“Hunter B” olarak da bilinen ve 30 dakikadan fazla havada kalan insansız hava aracı (İHA) ile ilgili haberler Ocak ayında gündeme düşmüş ancak İHA Haziran ayında resmi olarak kamuoyuna duyurulmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Uçaklar, Su 57’nin radar menzilini artırmak ve havadan yapılacak saldırılar için hedef tespiti yapmak maksadıyla birlikte uçmuştur.” sözlerine yer verilmiş.

Okhotnik-B ile ilgili haberlerin Ocak ayında yayılmasını müteakip görüntülenen bir Su-57’nin kuyruğunda ise söz konusu İHA’nın resmi dikkatleri çekmişti.

Sahip olduğu şekil ve üzerindeki anti radar kaplama sayesinde radarlar tarafından tespit edilemediği ifade edilen İHA’nın elektro optik ve farklı keşif aygıtlarına sahip olduğu belirtiliyor. Şu anda bir merkezden kontrol edilen İHA’nın yakın gelecek denemelerinde yarı otonom ve otonom olacak şekilde uçması planlanıyor.

2023 yılında silahlı deneme uçuşlarına başlaması planlanan İHA’nın 2025 yılında Rus Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.

https://www.businessinsider.com/russian-okhotnik-hunter-drone-flies-with-su-57-stealth-fighter-2019-9